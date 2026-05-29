Также напомнила о важных правилах, помогающих сохранить репродуктивное здоровье

29 мая 2026, 13:22, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Рекомендуется не реже одного раза в год посещать гинеколога, однако частота осмотров может варьироваться в зависимости от возраста и состояния здоровья. Об этом "Om1 Омск" рассказала врач акушер-гинеколог БСМП № 1 Юлия Сатыбалдина.

«Регулярные осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они еще не проявляют себя симптомами. Кроме того, помогают контролировать гормональный баланс, что важно для менструального цикла, фертильности и общего состояния здоровья», — отметила Сатыбалдина.

Она отметила, что гинекологические заболевания при отсутствии своевременного лечения способны привести к серьезным осложнениям, включая бесплодие и онкологические заболевания.

Вагинит может проявляться зудом, жжением, необычными выделениями и болью при мочеиспускании.



Эндометриоз нередко сопровождается болями в нижней части живота, которые усиливаются перед менструацией и во время нее, а также обильными и длительными менструациями.



Миома матки и киста яичников может привести к болям в животе, кровотечениям между менструациями и увеличением размеров живота.Среди других опасных патологий:

воспалительные заболевания органов малого таза, которые нередко сопровождаются лихорадкой, ознобом и болезненными менструациями;

эрозия шейки матки, проявляющаяся кровянистыми выделениями после полового акта;

рак шейки матки, на который могут указывать боли при мочеиспускании или половом акте, потеря веса и кровянистые выделения.

Сатыбалдина отметила, что при выделениях, высыпаниях, болях внизу живота или нарушении менструального цикла необходимо посетить врача.

Также врач напомнила о важных правилах, помогающих сохранить репродуктивное здоровье:

соблюдение гигиены для профилактики инфекций;

использование средств для интимной гигиены (но не чрезмерное);

использование контрацепции для снижения риска заражения инфекциями, передающимися половым путем;

правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Снизить риск развития онкологических заболеваний, связанных с вирусом папилломы человека, может вакцинация.

Ранее врач акушер-гинеколог, маммолог краевой клинической больницы Юлия Горковенко рассказала о важности регулярного посещения врача. Сама она не просто обследует женщин, она меняет подход к профилактике заболеваний.