Врач назвал симптомы, требующие срочного визита к гинекологу
Также напомнила о важных правилах, помогающих сохранить репродуктивное здоровье
29 мая 2026, 13:22, ИА Амител
Рекомендуется не реже одного раза в год посещать гинеколога, однако частота осмотров может варьироваться в зависимости от возраста и состояния здоровья. Об этом "Om1 Омск" рассказала врач акушер-гинеколог БСМП № 1 Юлия Сатыбалдина.
«Регулярные осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они еще не проявляют себя симптомами. Кроме того, помогают контролировать гормональный баланс, что важно для менструального цикла, фертильности и общего состояния здоровья», — отметила Сатыбалдина.
Она отметила, что гинекологические заболевания при отсутствии своевременного лечения способны привести к серьезным осложнениям, включая бесплодие и онкологические заболевания.
Вагинит может проявляться зудом, жжением, необычными выделениями и болью при мочеиспускании.
Эндометриоз нередко сопровождается болями в нижней части живота, которые усиливаются перед менструацией и во время нее, а также обильными и длительными менструациями.
Миома матки и киста яичников может привести к болям в животе, кровотечениям между менструациями и увеличением размеров живота.Среди других опасных патологий:
- воспалительные заболевания органов малого таза, которые нередко сопровождаются лихорадкой, ознобом и болезненными менструациями;
- эрозия шейки матки, проявляющаяся кровянистыми выделениями после полового акта;
- рак шейки матки, на который могут указывать боли при мочеиспускании или половом акте, потеря веса и кровянистые выделения.
Сатыбалдина отметила, что при выделениях, высыпаниях, болях внизу живота или нарушении менструального цикла необходимо посетить врача.
Также врач напомнила о важных правилах, помогающих сохранить репродуктивное здоровье:
- соблюдение гигиены для профилактики инфекций;
- использование средств для интимной гигиены (но не чрезмерное);
- использование контрацепции для снижения риска заражения инфекциями, передающимися половым путем;
- правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.
Снизить риск развития онкологических заболеваний, связанных с вирусом папилломы человека, может вакцинация.
Ранее врач акушер-гинеколог, маммолог краевой клинической больницы Юлия Горковенко рассказала о важности регулярного посещения врача. Сама она не просто обследует женщин, она меняет подход к профилактике заболеваний.
16:55:40 29-05-2026
Чтобы попасть к профильному врачу надо пройти квест который начинается с терапевта, а к гинекологу с акушера.
17:13:20 29-05-2026
Гость (16:55:40 29-05-2026) Чтобы попасть к профильному врачу надо пройти квест который ... Поэтому люди не ходят к профильным врачам. Статья в пользу бедных.