Страховщики объяснили выгоды для россиян от налога на заграничный отдых

Туроператоры хотят, чтобы страховые гарантии отдыхающих вдали россиян стали заботой государства

24 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Путешественники / Фото: G-R Mottez / unsplash.com

Предложение о введении налога для покупателей заграничных туров может стать важным инструментом гарантий нормального отдыха россиян за границей, заявил amic.ru заместитель гендиректора страховой компании "Евроинс" Андрей Тюрин.

Фонд есть, персональная ответственность – не всегда

Как сообщалось ранее, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил взимать с отправляющихся на зарубежный отдых россиян специальный сбор, который мог бы стать своеобразным аналогом экспортной пошлины на выездной туризм. Поступления от такого налога (сбора) могли бы аккумулироваться в специальном государственном фонде и направляться на развитие отечественной туриндустрии, сообщает "Интерфакс".

Уманский пояснил, что в последнее время у туроператоров возникают сложности со страхованием ответственности по выездному туризму, поскольку страховщики отказываются предоставлять соответствующие услуги. "Объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет, поскольку он привязан к обороту компании, который растет вместе со стоимостью турпродукта. Какие-либо проценты от размещенных денежных средств в фондах туроператоры не получают в связи с действующим законодательством", – сообщил Уманский.

Именно поэтому "альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом", считает руководитель РСТ. Таким образом, гарантии перед туристами будет брать на себя государство, а перечисляемые средства могли бы пойти на улучшение инфраструктуры внутреннего туризма.

Послабления страховщикам на исходе

Андрей Тюрин рассказал, что предложение ввести подобный сбор впервые прозвучало в 2020 году, когда вносились изменения в федеральный закон "О туризме":

"Идею создания такого фонда, наряду с созданием электронной путевки, выдвигали Михаил Дегтярев и Сергей Боярский. Этот фонд рассматривался как механизм финансовых гарантий для туристов на случай невозможности исполнения своих обязательств туроператорами".

Сегодня законодательство предусматривает целый ряд гарантий для отдыхающих за рубежом: страхование ответственности туроператора, банковские гарантии, а также средства фонда персональной ответственности туроператора.

"Однако сегодня требования к финансовым гарантиям туроператора слишком высоки как для операторов, так и для страховщиков, которым сложно брать на себя финансовые обязательства, прописанные в законе. Последние два года были некоторые послабления к финансовым гарантиям в виде страхования, но они заканчиваются в мае 2025 года", – пояснил Тюрин.

Кроме того, сегодня для российских компаний закрыт рынок перестрахования в других странах и доступны ресурсы лишь Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, принадлежит Центробанку РФ), но она не справляется и все чаще отказывает туроператорам, рассказал глава "Евроинс".