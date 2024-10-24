Страховщики объяснили выгоды для россиян от налога на заграничный отдых
Туроператоры хотят, чтобы страховые гарантии отдыхающих вдали россиян стали заботой государства
24 октября 2024, 07:45, ИА Амител
Предложение о введении налога для покупателей заграничных туров может стать важным инструментом гарантий нормального отдыха россиян за границей, заявил amic.ru заместитель гендиректора страховой компании "Евроинс" Андрей Тюрин.
Фонд есть, персональная ответственность – не всегда
Как сообщалось ранее, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил взимать с отправляющихся на зарубежный отдых россиян специальный сбор, который мог бы стать своеобразным аналогом экспортной пошлины на выездной туризм. Поступления от такого налога (сбора) могли бы аккумулироваться в специальном государственном фонде и направляться на развитие отечественной туриндустрии, сообщает "Интерфакс".
Уманский пояснил, что в последнее время у туроператоров возникают сложности со страхованием ответственности по выездному туризму, поскольку страховщики отказываются предоставлять соответствующие услуги. "Объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет, поскольку он привязан к обороту компании, который растет вместе со стоимостью турпродукта. Какие-либо проценты от размещенных денежных средств в фондах туроператоры не получают в связи с действующим законодательством", – сообщил Уманский.
Именно поэтому "альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом", считает руководитель РСТ. Таким образом, гарантии перед туристами будет брать на себя государство, а перечисляемые средства могли бы пойти на улучшение инфраструктуры внутреннего туризма.
Послабления страховщикам на исходе
Андрей Тюрин рассказал, что предложение ввести подобный сбор впервые прозвучало в 2020 году, когда вносились изменения в федеральный закон "О туризме":
"Идею создания такого фонда, наряду с созданием электронной путевки, выдвигали Михаил Дегтярев и Сергей Боярский. Этот фонд рассматривался как механизм финансовых гарантий для туристов на случай невозможности исполнения своих обязательств туроператорами".
Сегодня законодательство предусматривает целый ряд гарантий для отдыхающих за рубежом: страхование ответственности туроператора, банковские гарантии, а также средства фонда персональной ответственности туроператора.
"Однако сегодня требования к финансовым гарантиям туроператора слишком высоки как для операторов, так и для страховщиков, которым сложно брать на себя финансовые обязательства, прописанные в законе. Последние два года были некоторые послабления к финансовым гарантиям в виде страхования, но они заканчиваются в мае 2025 года", – пояснил Тюрин.
Кроме того, сегодня для российских компаний закрыт рынок перестрахования в других странах и доступны ресурсы лишь Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, принадлежит Центробанку РФ), но она не справляется и все чаще отказывает туроператорам, рассказал глава "Евроинс".
"Поэтому Российский союз страховщиков предлагает Минэкономразвития и Центробанку РФ найти альтернативные пути предоставления финансовых гарантий отдыха наших соотечественников, кроме страхования. И предложение Ильи Уманского здесь весьма уместно – мы хотим, чтобы наши соотечественники могли спокойно отдыхать за рубежом, будучи защищенными страховыми средствами", – заключил Андрей Тюрин.
07:52:01 24-10-2024
будучи защищенными страховыми средствами - заботливые вы наши
07:52:48 24-10-2024
Ни одного цензурного слова
08:23:42 24-10-2024
Главное-содрать деньги под любым предлогом
08:27:22 24-10-2024
Представляю как им приходится сдерживаться, чтобы не ввести налог на воздух и дождь
10:08:48 24-10-2024
Так мы же уже платим за страховку. Будет еще одна? Или просто в другую организацию будем платить?
10:54:15 24-10-2024
Если человеку надо, он может зайти в любую страховую контору и оформить страховку на загран. поездку с любыми условиями по усмотрению.
11:10:50 24-10-2024
Гость (10:54:15 24-10-2024) Если человеку надо, он может зайти в любую страховую контору... Только ты ее замучаешься получать, страховка у нас делается только для сбора денег, а не для решения твоих проблем
11:09:40 24-10-2024
Россиянам никакой выгоды с этого, кроме дополнительных трат на карман очередному жирному дяде.
11:46:41 24-10-2024
Налог на внутренний туризм уже есть, налог на заграничный туризм - в процессе. Осталось еще ввести налог на тех, кто в свой отпуск дома сидит.
11:57:22 24-10-2024
Гость (11:46:41 24-10-2024) Налог на внутренний туризм уже есть, налог на заграничный ту... полный охват услугой всех.
ну да, так и надо.
11:57:37 24-10-2024
Гость (11:46:41 24-10-2024) Налог на внутренний туризм уже есть, налог на заграничный ту... Не подсказывайте им) А вообще быстренько они переобулись - вроде вчера предлагали ввести налог на внешний для финансирования внутреннего, на который уже и так есть налог.