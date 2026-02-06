По данным СМИ, киллер скрылся с места преступления

06 февраля 2026, 16:01, ИА Амител

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Минобороны России

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Известно, что высокопоставленный чиновник получил несколько выстрелов в спину. Он выжил и находится в больнице. По предварительной информации, киллер скрылся с места преступления.

Все, что известно о покушении к этому часу, — в материале amic.ru.

1 Как произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева? По данным следствия, покушение произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. В генерал-лейтенанта Владимира Алексеева выстрелили несколько раз. Telegram-канал Baza сообщает, что офицеру стреляли в спину. Жильцы дома, где это случилось, рассказали изданию, что весь этаж оказался в крови, "даже лифтовый холл". По их словам, на Владимира Алексеева напали на лестничной клетке, когда он выходил из квартиры. Соседи слышали выстрелы и крики. После этого они увидели генерал-лейтенанта в крови. Какое-то время он еще находился в сознании.

2 В каком состоянии находится генерал-лейтенант? Как сообщили в СК, потерпевшего доставили в одну из столичных больниц. По данным "Базы" , генерал-лейтенант находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. До приезда скорой мужчина успел потерять много крови. Сейчас врачи борются за его жизнь.

3 Что известно о стрелявшем во Владимира Алексеева? Ничего. В СК сообщили, что в генерал-лейтенанта стреляло "неустановленное лицо". Сообщается, что нападавший успел скрыться с места преступления. Правоохранители делают все, чтобы установить его личность и задержать.

4 Что известно о генерал-лейтенанте Владимире Алексееве? Известно, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность замначальника ГРУ. В 2017 году ему было присвоено звание Героя России.