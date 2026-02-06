Стреляли в спину. Что известно о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
По данным СМИ, киллер скрылся с места преступления
06 февраля 2026, 16:01, ИА Амител
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Минобороны России
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Известно, что высокопоставленный чиновник получил несколько выстрелов в спину. Он выжил и находится в больнице. По предварительной информации, киллер скрылся с места преступления.
Все, что известно о покушении к этому часу, — в материале amic.ru.
1
Как произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева?
По данным следствия, покушение произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. В генерал-лейтенанта Владимира Алексеева выстрелили несколько раз.
Telegram-канал Baza сообщает, что офицеру стреляли в спину. Жильцы дома, где это случилось, рассказали изданию, что весь этаж оказался в крови, "даже лифтовый холл".
По их словам, на Владимира Алексеева напали на лестничной клетке, когда он выходил из квартиры. Соседи слышали выстрелы и крики. После этого они увидели генерал-лейтенанта в крови. Какое-то время он еще находился в сознании.
2
В каком состоянии находится генерал-лейтенант?
Как сообщили в СК, потерпевшего доставили в одну из столичных больниц. По данным "Базы", генерал-лейтенант находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. До приезда скорой мужчина успел потерять много крови. Сейчас врачи борются за его жизнь.
3
Что известно о стрелявшем во Владимира Алексеева?
Ничего. В СК сообщили, что в генерал-лейтенанта стреляло "неустановленное лицо". Сообщается, что нападавший успел скрыться с места преступления. Правоохранители делают все, чтобы установить его личность и задержать.
4
Что известно о генерал-лейтенанте Владимире Алексееве?
Известно, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность замначальника ГРУ. В 2017 году ему было присвоено звание Героя России.
5
Как официальные ведомства отреагировали на покушение на Владимира Алексеева?
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 ("Покушение на убийство") и частью 1 статьи 222 ("Незаконный оборот огнестрельного оружия"). Расследование взяла на контроль московская прокуратура.
Правоохранители сейчас проводят оперативные действия на месте преступления. В частности, проверяют абсолютно все машины, припаркованные возле дома. Внутрь пускают только жильцов, а на выходе проверяют документы и сумки. Об этом также сообщает "База".
16:28:13 06-02-2026
У них в подъезд кто хочет может зайти?
00:44:31 07-02-2026
Гость (16:28:13 06-02-2026) У них в подъезд кто хочет может зайти?... Там не Кто Хочет, а наверняка подготовленный чел.
18:45:47 06-02-2026
Старый дед, но увернулся.
Молодец!
23:33:00 06-02-2026
ПОЧЕМУ таких людей не охраняют и не селят в особенные дома как в СССР?!