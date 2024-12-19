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Суд назначил барнаульскому перевозчику Бесчастному штраф 40 млн рублей

Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере

19 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Олег Бесчастный / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Суд вынес приговор предпринимателю-перевозчику из Барнаула Олегу Бесчастному, признав его виновным в даче взятки бывшему заместителю мэра краевой столицы Антону Шеломенцеву. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, с него постановили взыскать 40 млн рублей.

Суд установил, что Бесчастный, будучи лицом, представляющим интересы организации и ИП, а также руководящий их деятельностью, через посредника передал Шеломенцеву 2 млн рублей за общее покровительство, а также победу в конкурсе на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам города Барнаула. Вину предприниматель признал в полном объеме.

В результате суд вынес решение, назначив наказание в размере двадцатикратной суммы взятки, согласно ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Как отмечает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, суд наложил арест на имущество предпринимателя, в том числе на три легковых автомобиля и 16 автобусов – общая сумма арестованного имущества составляет более 52 млн рублей.

Процесс над перевозчиком Олегом Бесчастным начался 15 ноября 2024 года. На заседании выступил и действующий глава транспортного комитета Валерий Ведяшкин. До этого Бесчастный долго пытался добиться переноса рассмотрения дела из Центрального районного суда в Индустриальный.

Барнаул Транспорт Происшествия суд общественный транспорт
Читайте также в сюжете: Уголовное дело Антона Шеломенцева

Комментарии 6

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Гость

20:53:39 19-12-2024

Легко отделался, олежа.

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Соседка

21:31:06 19-12-2024

Интересно, что перевозчики ноют о нехватке, но бьются за маршруты так, что взятки дают. Не кажется ли это сранным?

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Гость

08:08:16 20-12-2024

Зло (взяткодатель) наказано!!! Теперь ждём оправдательного приговора (на крайний случай-условного) Челоменцеву. А как по другому?

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Musik

09:43:49 20-12-2024

Гость (08:08:16 20-12-2024) Зло (взяткодатель) наказано!!! Теперь ждём оправдательного п... не понял логики.

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Гость

08:48:26 20-12-2024

ждем повышения платы за проезд - штраф то как-то надо оплачивать...

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Гость

11:06:16 20-12-2024

Жаль, что это единичный случай и жаль, что эти 40 миллионов заплатим мы, пассажиры.

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