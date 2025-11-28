Суд оставил в СИЗО экс-начальника Алтайкрайимущества Александра Теплова

Теплов проведет под арестом еще как минимум два с половиной месяца

28 ноября 2025, 14:55, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: группа Алтайкрайимущества во "ВКонтакте"

Центральный районный суд продлил срок заключения в СИЗО экс-руководителю Алтайкрайимущества Александру Теплову, которого могут подозревать в махинациях при реализации государственной собственности региона. Он останется под арестом еще на два с половиной месяца – как минимум до 10 февраля 2026 года. Об этом amic.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Заседание Центрального районного суда состоялось 21 ноября 2025 года. Меру пресечения потребовалось продлить, потому что срок заключения Александра Теплова в СИЗО заканчивался в конце ноября 2025 года.

Отметим, что в конце сентября 2025 года Александра Теплова арестовали и отправили под стражу на два месяца. Алтайские СМИ писали, что бывший глава Алтайкрайимущества уехал из России после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина и после своего увольнения из администрации Алтайского края в конце 2024 года. Telegram-канал "Антитеза" писал, что бывший чиновник уехал сначала в Таиланд, а затем в Черногорию. Однако в 2025 году вернулся в Россию и был задержан.

Подробностей уголовного дела в отношении Александра Теплова пока нет.

Напомним, что Алтайкрайимущество Теплов возглавлял с июля 2021-го по декабрь 2024 года, до этого он занимал пост замначальника управления.