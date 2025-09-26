НОВОСТИПроисшествия

СМИ: В Барнауле задержан бывший начальник Алтайкрайимущества Александр Теплов

Официального подтверждения от правоохранительных органов на данный момент нет

26 сентября 2025, 22:58, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: altairegion22.ru
Александр Теплов / Фото: altairegion22.ru

В Барнауле задержан экс-руководитель управления Алтайкрайимущества Александр Теплов. Бывшего чиновника подозревают в махинациях при реализации государственной собственности региона, сообщает Telegram-канал "Антитеза".

Теплов покинул Россию после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из администрации края.

По данным издания, экс-чиновник сначала уехал в Таиланд, затем перебрался в Черногорию, но в итоге вернулся в Россию, где был задержан.

Слухи о возможных проблемах Теплова с правоохранительными органами циркулировали с момента ареста Кибардина. Теперь, согласно полученной информации, бывший чиновник может быть помещен в СИЗО. Официального подтверждения от правоохранительных органов на данный момент нет.

Комментарии


Гость

23:02:58 26-09-2025

На родину потянуло. Для таких спецрота есть. Можно немного родину полюбить и потом опять любить по полной. Ему даже программу подготовки проходить не нужно будет , согласитесь очень выгодно и удобно для государства

  


Гость

07:49:56 27-09-2025

Гост, ты хочешь воевать?

  


Когда

00:13:12 27-09-2025

Когда уже система будет работать до или во время нарушений? Почему все всегда постфактум?

  


Гость

08:28:51 27-09-2025

да тут по ходу уже можно каждого за "жабры" брать, раз пошла такая пьянка, то режь последний огурец! Всех чиновников к "ногтю"! ))))

  


Гость

10:17:27 27-09-2025

Вы хотели сказать к стенке? Стоя возле неё, они станут более разговорчивыми.

  


Гость

16:49:31 27-09-2025

нет, я имел ввиду всех чиновников на чистую воду. А про стенку это вы что-то для себя придумали.

  


Гость

05:35:53 27-09-2025

Любит родину, пусть сидит , на родине

  


dok_СФ

09:32:04 27-09-2025

Лучше не сидеть, а пахать..

  


Musik

08:12:12 27-09-2025

Только всех причастных не пакуйте - и так толковых не осталось.

  


Гость

13:26:35 27-09-2025

Ворюги очень редко хорошие спецы. Также, среди проходимцев нет специалистов, жулик он и есть жулик

  


Гость

13:08:28 27-09-2025

вообще некрасивый, пусть сидит/стоит/воюет - без разницы

  


бийчанин

15:13:55 27-09-2025

Яблоко от яблони - Ирина Теплова осуждена за пособничество в растрате во время работы с бийским ФНПЦ "Алтай".

  


Гость

21:28:31 27-09-2025

схему нужно ковырять, не исполнителей и не шестеренки менять. весь механизм нужно раскурочить

  


Гость

22:21:11 27-09-2025

Пусть сидит в "тепле".

  


Гость

08:59:52 28-09-2025

Под чьим руководством работал этот Теплов?

  


Была

10:50:55 28-09-2025

Информация когда арестовала Кибардина что это не связано с алтайским краем и его правительством а теперь при аресте Теплова все по другому. Где правда?

  

