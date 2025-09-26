СМИ: В Барнауле задержан бывший начальник Алтайкрайимущества Александр Теплов
Официального подтверждения от правоохранительных органов на данный момент нет
26 сентября 2025, 22:58, ИА Амител
В Барнауле задержан экс-руководитель управления Алтайкрайимущества Александр Теплов. Бывшего чиновника подозревают в махинациях при реализации государственной собственности региона, сообщает Telegram-канал "Антитеза".
Теплов покинул Россию после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из администрации края.
По данным издания, экс-чиновник сначала уехал в Таиланд, затем перебрался в Черногорию, но в итоге вернулся в Россию, где был задержан.
Слухи о возможных проблемах Теплова с правоохранительными органами циркулировали с момента ареста Кибардина. Теперь, согласно полученной информации, бывший чиновник может быть помещен в СИЗО. Официального подтверждения от правоохранительных органов на данный момент нет.
23:02:58 26-09-2025
На родину потянуло. Для таких спецрота есть. Можно немного родину полюбить и потом опять любить по полной. Ему даже программу подготовки проходить не нужно будет , согласитесь очень выгодно и удобно для государства
07:49:56 27-09-2025
Гость (23:02:58 26-09-2025) На родину потянуло. Для таких спецрота есть. Можно немного р... Гост, ты хочешь воевать?
00:13:12 27-09-2025
Когда уже система будет работать до или во время нарушений? Почему все всегда постфактум?
08:28:51 27-09-2025
Когда (00:13:12 27-09-2025) Когда уже система будет работать до или во время нарушений? ... да тут по ходу уже можно каждого за "жабры" брать, раз пошла такая пьянка, то режь последний огурец! Всех чиновников к "ногтю"! ))))
10:17:27 27-09-2025
Гость (08:28:51 27-09-2025) да тут по ходу уже можно каждого за "жабры" брать, раз пошла... Вы хотели сказать к стенке? Стоя возле неё, они станут более разговорчивыми.
16:49:31 27-09-2025
Гость (10:17:27 27-09-2025) Вы хотели сказать к стенке? Стоя возле неё, они станут более... нет, я имел ввиду всех чиновников на чистую воду. А про стенку это вы что-то для себя придумали.
05:35:53 27-09-2025
Любит родину, пусть сидит , на родине
09:32:04 27-09-2025
Гость (05:35:53 27-09-2025) Любит родину, пусть сидит , на родине ... Лучше не сидеть, а пахать..
08:12:12 27-09-2025
Только всех причастных не пакуйте - и так толковых не осталось.
13:26:35 27-09-2025
Musik (08:12:12 27-09-2025) Только всех причастных не пакуйте - и так толковых не остало... Ворюги очень редко хорошие спецы. Также, среди проходимцев нет специалистов, жулик он и есть жулик
13:08:28 27-09-2025
вообще некрасивый, пусть сидит/стоит/воюет - без разницы
15:13:55 27-09-2025
Яблоко от яблони - Ирина Теплова осуждена за пособничество в растрате во время работы с бийским ФНПЦ "Алтай".
21:28:31 27-09-2025
бийчанин (15:13:55 27-09-2025) Яблоко от яблони - Ирина Теплова осуждена за пособничество в... схему нужно ковырять, не исполнителей и не шестеренки менять. весь механизм нужно раскурочить
22:21:11 27-09-2025
Пусть сидит в "тепле".
08:59:52 28-09-2025
Гость (22:21:11 27-09-2025) Пусть сидит в "тепле".... Под чьим руководством работал этот Теплов?
10:50:55 28-09-2025
Информация когда арестовала Кибардина что это не связано с алтайским краем и его правительством а теперь при аресте Теплова все по другому. Где правда?