СМИ: В Барнауле задержан бывший начальник Алтайкрайимущества Александр Теплов

26 сентября 2025, 22:58, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: altairegion22.ru

В Барнауле задержан экс-руководитель управления Алтайкрайимущества Александр Теплов. Бывшего чиновника подозревают в махинациях при реализации государственной собственности региона, сообщает Telegram-канал "Антитеза".

Теплов покинул Россию после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из администрации края.

По данным издания, экс-чиновник сначала уехал в Таиланд, затем перебрался в Черногорию, но в итоге вернулся в Россию, где был задержан.

Слухи о возможных проблемах Теплова с правоохранительными органами циркулировали с момента ареста Кибардина. Теперь, согласно полученной информации, бывший чиновник может быть помещен в СИЗО. Официального подтверждения от правоохранительных органов на данный момент нет.