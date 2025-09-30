Экс-начальника Алтайкрайимущества Александра Теплова заключили под стражу

Ранее в Следкоме подтвердили задержание чиновника

30 сентября 2025, 17:08, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: пресс-служба Алтайкрайимущества / t.me/imushchest

Бывшего председателя Алтайкраймущества Александра Теплова заключили под стражу. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Теплову избрана мера пресечения, его заключили под стражу», – прокомментировали в СК.

До какой даты Теплова заключили в СИЗО, в ведомстве не пояснили. Ранее задержание amic.ru подтвердил Следком. При этом подробности дела там пока не сообщили. Telegram-канал "Антитеза" пишет, что экс-чиновника подозревают в махинациях при реализации государственной собственности региона.

Напомним, ряд алтайских СМИ писал о задержании Теплова 26 сентября. По данным источников, бывший глава Алтайкрайимущества уехал из России после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из краевой администрации.

Инсайдеры утверждали, что слухи о возможных проблемах Теплова с законом ходили с момента ареста Кибардина.