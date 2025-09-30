НОВОСТИПроисшествия

Экс-начальника Алтайкрайимущества Александра Теплова заключили под стражу

Ранее в Следкоме подтвердили задержание чиновника

30 сентября 2025, 17:08, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: пресс-служба Алтайкрайимущества / t.me/imushchest
Бывшего председателя Алтайкраймущества Александра Теплова заключили под стражу. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Теплову избрана мера пресечения, его заключили под стражу», – прокомментировали в СК.

До какой даты Теплова заключили в СИЗО, в ведомстве не пояснили. Ранее задержание amic.ru подтвердил Следком. При этом подробности дела там пока не сообщили. Telegram-канал "Антитеза" пишет, что экс-чиновника подозревают в махинациях при реализации государственной собственности региона.

Напомним, ряд алтайских СМИ писал о задержании Теплова 26 сентября. По данным источников, бывший глава Алтайкрайимущества уехал из России после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из краевой администрации.

Инсайдеры утверждали, что слухи о возможных проблемах Теплова с законом ходили с момента ареста Кибардина.

Алтайский край суд громкое дело

Гость
Гость

17:20:32 30-09-2025

Только улеглись страсти по Шеломенцеву! Никогда такого не было и вот опять...

Гость
Гость

17:23:51 30-09-2025

Хорошо что посадили.
Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток.
Можно колоть, пусть остальных сдаёт.

Гость
Гость

18:07:47 30-09-2025

Государство "вскрывает" свои заначки!...
Деньги то надо где-то брать!? Население это понятно, но мало...
Ну и не у своих же отбирать!?...
Вот и находят дальних "своих"! Кто натырил...

Гость
Гость

19:32:22 30-09-2025

Подводят такие нашего губернатора

