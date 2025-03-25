Шесть лет за "украденный" мусор. Как выносили приговор экс-главе "Эко-Комплекса" Карлу

Сторона защиты намерена добиваться обжалования приговора

25 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

24 марта Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшего генерального директора компании "Эко-Комплекс" Виктора Карла, которое рассматривали с декабря 2023 года. Судья Евгений Филаткин приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Этим же приговором за растрату мусора с Виктора Карла взысканы 202 566 249 руб. 52 коп. Решение в законную силу еще не вступило, а сторона защиты будет добиваться его обжалования в суде Алтайского края. Подробности заседания раскрыло издание "Атмосфера".

АО "Эко-Комплекс" создано в 2013 году. Занимается сбором, транспортировкой и захоронением отходов, эксплуатирует в Барнауле полигон по захоронению ТБО. С декабря 2018-го по июнь 2021 года "Эко-Комплекс" являлся регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне.



Виктор Карл – гендиректор "Эко-Комплекса" с января 2017 года. Ранее работал начальником отдела по подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю, участвовал в командировках в зону проведения контртеррористических операций на территории Северного Кавказа.

Строить мусоросортировочный комплекс не было смысла

В своем решении суд согласился с выводом следствия, что с 2018 по 2022 год Карл позволил новосибирской компании "ТБО" собирать на городском полигоне в Барнауле вторсырье и вывозить его. С фирмой заключили договор аренды части территории под полигоном, который продлевался. По оценкам следователей таким образом было растрачено вторсырья на 202 млн рублей.

Во время прений представитель мэрии как потерпевшего лица призывал суд назначить наказание, которое не связано с реальным лишением свободы. Он обратил внимание на отсутствие общественной опасности деяния и смягчающие обстоятельства: длительное содержание Карла под стражей, положительные характеристики, состояние здоровья и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

И попросил назначить наказание, "не связанное с реальным лишением свободы, а иск на 202,5 млн. оставить без рассмотрения, поскольку соответствующие убытки взысканы в порядке арбитражного судопроизводства".

Карл, выступая с последним словом в суде, назвал полигон твердых бытовых отходов единственным беспроблемным активом у "Эко-Комплекса". Средства за захоронение отходов принимались в качестве предоплаты, а каких-либо сложностей с объектом не было. Он добавил, что все полигоны, находящиеся на территории Алтайского края, не соответствуют современным нормам и требованиям и должны быть выведены из эксплуатации. Барнаульский полигон планировалось вывести из эксплуатации в 2022 году: на нем не было смысла располагать мусоросортировочный комплекс. Также на это накладывался запрет строительства объектов данной категории из-за нахождения территории в зоне аэропорта, отсутствия санитарно-защитной зоны и нахождения объекта в городской черте.

В результате "Эко-Комплексу" пришлось самостоятельно искать территорию под мусоросортировочный комплекс. Существовало несколько вариантов, которые были отвергнуты по разным причинам. Кроме того, в связи с низким тарифообразованием оператор был вынужден искать дополнительные источники дохода.

"В 2018 году мы приступили к деятельности в статусе регионального оператора. Мы уже понимали, что наша деятельность как регионального оператора будет убыточна, и жизнь "Эко-Комплекса" не станет простой. Вынуждены были договариваться с перевозчиками. Заключать с ними дополнительные соглашения, где мы им оплачивали только 60–70% от услуги, все остальное планировалось погасить позднее, что было нами успешно сделано, но не за счет платы граждан, а за счет тех субсидий, которые нам выделило государство на компенсацию потерь, связанных с ковидом", – отметил в последнем слове обвиняемый.

Отдельно Карл пояснил выбор в пользу новосибирского ООО "ТБО" – он был сделан в интересах компании.

"Любой договор подряда, заключенный с данным предприятием, повлек бы за собой обязательства оплачивать данную услугу по сбору, обработке отходов. Установление тарифа на обработку четко указывает на то, что отходы, полученные в ходе обработки, становятся собственностью организации, которая осуществила данную обработку, то есть ООО "ТБО". Заключение любого иного порядка финансово-хозяйственных взаимоотношений с этим ООО привело бы к репутационным и финансовым рискам для "Эко-Комплекса", – сказал он.

Также Карл напомнил о переписке, где указано, что он как директор не участвовал и не оказывал какого-либо содействия отношениям между организациями. Сама по себе передача отходов другому лицу не означает перехода права собственности на них. Также в 2022 году он готовил специальный договор доступа на полигон для сотрудников "ТБО", однако процесс "легализации" не удалось довести до конца из-за задержания и возбуждения уголовного дела.

"Выводы следствия, что я как директор общества не желал получить необходимую для обработки и утилизации отходов лицензию и организовать процесс обработки поступающих на полигон отходов, не соответствует действительности. А сформированная следствием неверная позиция об обращении отходов и содержащихся в них полезных компонентов в собственности "Эко-Комплекса" повлекла за собой необоснованный вывод, что находящиеся в отходах вторичные материальные ресурсы были мне вверены", – особо подчеркнул экс-руководитель.

Подсудимый также напомнил, что принял решение об обращении к компании "ТБО" из-за введения с 2018 года запрета на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты. Новосибирская компания имеет лицензию на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов 1–4 классов опасности. Кроме того, она была включена в территориальную схему по обращению с отходами Новосибирской области и располагает объектом обработки и утилизации отходов в Новосибирске. "Эко-Комплекс" осуществлять данный вид деятельности не мог в силу законодательных и репутационных рисков, а также убыточности сбора отходов с запрещенными к захоронению фракциями. Кроме того, получить лицензию на эту деятельность барнаульская фирма не могла.

"Карл поступил идеально"

Адвокат Карла Максим Гордеев выступил более эмоционально. Он спросил у суда, какое преступление совершил его подзащитный и что из его действий могло повлечь какой-либо ущерб.

"Карл поступил, мне кажется, идеально. Я бы даже такого не смог придумать. Он мало того, что выполнил закон, создал рабочие места в Новосибирске, а те заплатили налоги. Так более того, он выполнил представление природоохранного прокурора. Казалось, о чем еще можно мечтать? Мне кажется, мы должны сидеть в драмтеатре, праздновать День города и вручать благодарности. Однако судьба так распорядилась, что мы находимся в зале судебного заседания", – сказал юрист.

Он отметил, что в условиях Барнаула, где нет мусоросортировочных заводов, мусор просто будет валяться в "большой вонючей куче" годами. По этой причине фактические обстоятельства дела не могут быть квалифицированы как растрата. Суждение о том, что Карл похитил имущество, принадлежащее "Эко-Комплексу", Гордеев назвал юридически необоснованным. Как следует из обвинения, в вину Карлу поставлено заключение договора аренды, позволившего организовать сбор и вывоз вторичных ресурсов.

"Свидетельство о гражданско-правовом характере рассматриваемых отношений автоматически влечет отсутствие признаков состава уголовно наказуемого деяния", – подчеркнул адвокат.

Защитник также напомнил, что в материалах дела содержатся многочисленные постановления о привлечении должностных лиц "Эко-Комплекса" к административной ответственности за размещение на полигоне фракций отходов, запрещенных к захоронению, а также о представлениях со стороны природоохранной прокуратуры. Уголовное дело в отношении Карла фактически привело к запрету на вывоз запрещенных к захоронению отходов, а новое руководство компании привлекли к ответственности в 2024 году.

Гордеев добавил, что возбуждение дела против Карла привело к прекращению получения предприятием дополнительного дохода в размере свыше 15 млн рублей. Впервые за 49 лет существования полигон стал доходным.

После вынесения приговора адвокат дал понять, что точку ставить рано – стороны встретятся еще один раз – в апелляции, а возможно, и в кассации. Гордеев считает, что если дело и имеет право на существование, то должно рассматриваться исключительно через призму экономических правоотношений, то есть арбитража.