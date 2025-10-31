Лишь 12% барнаульцев намерены продлевать отдых на День народного единства

Большинство работающих жителей Барнаула не планируют продлевать ноябрьские праздники за счет отпуска или отгулов

31 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Осень / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному среди горожан, 65% респондентов намерены ограничиться официальными выходными. Лишь 12% рассматривают возможность взять дополнительные дни отдыха, еще 11% пока не определились, а 12% работают по сменному графику.

Среди респондентов младше 35 лет отпуск в начале ноября собираются взять 9%, в возрастной группе от 35 до 45 лет – 14%, среди старше 45 лет – 13%. Исследование также показало, что чем выше доход, тем больше желание продлить отдых: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, таких 10%, а среди получающих свыше 100 тысяч – 15%.

Праздничные дни большинство барнаульцев проведут дома – 56% опрошенных планируют остаться с семьей. Еще 16% будут работать, 6% собираются выехать за город, по 5% намерены отправиться в поездку по России или посетить культурные мероприятия и парки.