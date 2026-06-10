Сын Децла объяснил ситуацию с продажей квартиры и скандальным видео

Антоний Толмацкий заявил, что помогает бабушке разменять жилье

10 июня 2026, 16:19, ИА Амител

Антоний Толмацкий (псевдоним Juzeppe Junior) / juzeppe_junior/Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий прокомментировал ситуацию с продажей квартиры и появившимся в Сети видео, на котором, как утверждается, он выгоняет из жилья свою мать, 42‑летнюю Юлию Киселеву. Разъяснения он разместил на своей странице в социальных сетях, пишет "Комсомольская правда".

Толмацкий пояснил, что квартира, где проживает Киселева, на самом деле принадлежит его бабушке. Та приняла решение разменять недвижимость на две квартиры — из‑за того что не может дальше содержать просторное жилье. Антоний участвует в сделке как доверенное лицо бабушки и помогает ей с ее реализацией.

Он признал, что на опубликованном видео ведет себя эмоционально, резко и невоспитанно, и объяснил это так: ситуация стала кульминацией многолетнего семейного конфликта. При этом Толмацкий подчеркнул, что не считает свое поведение правильным и не стремится его оправдать. В завершение он отметил, что по короткому фрагменту видеозаписи невозможно составить объективное представление обо всей семейной истории.



