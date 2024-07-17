Такой день. 100-балльники на ЕГЭ и подготовка к прямой линии с губернатором

Главные новости в Алтайском крае 17 июля

17 июля 2024, 23:40, ИА Амител

Звездное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/892781

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет в соцсетях прямую линию 31 июля. Трансляция пройдет с 17:00 до 18:00.

Задать свой вопрос можно тремя способами:

написать личное сообщение Виктору Томенко во "ВКонтакте";

написать ему в "Одноклассниках";

задать вопрос через бота в Telegram.

В Барнауле 29 человек набрали по 100 баллов на ЕГЭ, сообщила главный специалист отдела общего образования профильного комитета Ольга Шевцова.

При этом максимальный балл сразу по трем предметам набрал учащийся школы № 53, а по двум – выпускник лицея № 124.

Возможностью пересдать, которая с этого года появилась по поручению Владимира Путина, воспользовались около 700 барнаульских выпускников. Из них 400 человек пересдавали иностранный язык (письменно), информатику, обществознание, русский, физику и химию и 300 ребят – биологию, географию, математику, иностранный язык (устную часть), историю и литературу.

Новосибстат опубликовал данные о вводе в эксплуатацию жилых домов в Сибирском федеральном округе за период с января по май 2024 года.

Абсолютным лидером по этому показателю остается Новосибирская область, где за указанный период было введено 1 136,3 тысячи квадратных метров жилья.

Также в тройку лидеров входят Иркутская область (702,8 тысячи квадратных метров) и Красноярский край (472,7 тысячи квадратных метров). Ненамного отстает от Красноярского и Алтайский край с показателем 460,2 тысячи квадратных метров.