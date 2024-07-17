В мэрии Барнаула назвали число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ

Двое учащихся набрали максимальный балл сразу по двум и трем предметам

17 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Ученик / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 29 человек набрали сто баллов на ЕГЭ, сообщила главный специалист отдела общего образования профильного комитета Ольга Шевцова.

При этом максимальный балл сразу по трем предметам набрал учащийся школы № 53, а по двум – выпускник лицея № 124.

Возможностью пересдать, которая с этого года появилась по поручению Владимира Путина, воспользовалось около 700 барнаульских выпускников. Из них 400 человек пересдавали иностранный язык (письменно), информатику, обществознание, русский, физику и химию, и 300 ребят – биологию, географию, математику, иностранный язык (устную часть), историю и литературу.

В целом в этому году экзамены прошли в штатном режиме, без срывов, отметила Ольга Шевцова.