Такой день. 45 пожаров в сутки и какой будет зима

Главные новости в Алтайском крае 6 октября

06 октября 2024, 23:30, ИА Амител

Осенняя ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1138243

В этом году зима в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, не будет слишком холодной. Температура будет соответствовать норме или даже превышать ее.

В декабре ожидается, что температура будет выше среднего значения, а в январе 2025 года – примерно соответствовать средним показателям. Такая же тенденция сохранится и в феврале.

Например, в Барнауле средняя температура зимой составляет -14 градусов. В декабре ожидается около -13 градусов, в январе – 15,5 градуса ниже нуля, а в феврале – 13,7 градуса мороза.

За прошедшие сутки, 5 октября, сотрудники МЧС ликвидировали 45 возгораний, из которых 10 произошли в жилых домах.

В одном из жилых домов в Горняке пожарные спасли женщину. Пожар возник на площади не более пяти квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

На месте разрушенной дамбы в Шелаболихинском районе дежурят представители экстренных служб. Об этом рассказали в местной администрации.

Отмечается, что сейчас специалисты ожидают, когда уровень воды спадет. Для обеспечения безопасности на дороге установили ограждения и предупреждающие знаки.