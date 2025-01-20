Такой день. Трагедия на стройке и собака, напавшая на ребенка

О главных событиях Алтайского края за 20 января

20 января 2025, 23:30, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Камне-на-Оби спасатели МЧС помогли пожилой женщине в госпитализации. За помощью к сотрудникам МЧС обратились соцработники. Они сообщили, что пенсионерка не может самостоятельно подняться с пола, а открыть дверь в квартиру некому.

"Пожарные МЧС России по трехколенной лестнице забрались на второй этаж и впустили в жилье соцработников", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В Рубцовске загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. При пожаре погиб 77-летний мужчина. Спасатели локализовали возгорание на площади 45 кв. м.

"На месте работали 21 человек и 6 единиц пожарной и специальной техники. Звеньями газодымозащитной службы спасено 11 человек, из них два ребенка, самостоятельно вышли десять человек, из них три ребенка", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Только один из пяти новых троллейбусов прибыл в Барнаул с завода в Вологде. Технику закупили на средства из регионального бюджета. Изначально планировалось, что новенькие троллейбусы доставят в краевую столицу до конца 2024 года.

Однако подрядчик не смог выполнить условия государственного контракта и теперь троллейбусы ждут в январе – феврале, сообщили amic.ru в Министерстве транспорта Алтайского края.

В Барнауле трамвайный вагон съехал с рельсов. Происшествие случилось на пересечении улиц Попова и Балтийской.

Судя по кадрам очевидцев, в аварию попал трамвай маршрута № 7. При этом людей внутри вагона не было.

В Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака.

"В соцмедиа опубликована информация о том, что в городе Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака и покусала ребенка", – сказано в сообщении краевого СК.

В Бийске на строительном объекте погиб 45-летний рабочий. При проведении земляных работ по обрезке труб для подачи воды на него обвалился грунт.

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль установление всех обстоятельств гибели мужчины. Он поручил провести тщательное расследование, принять необходимые процессуальные меры.