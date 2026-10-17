Такой день. Задержки и отмены рейсов в Москву и вспышка ротавируса

О главных событиях страны и Алтайского края за 17 октября

17 октября 2026, 23:05, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru