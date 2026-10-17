Такой день. Задержки и отмены рейсов в Москву и вспышка ротавируса
О главных событиях страны и Алтайского края за 17 октября
17 октября 2026, 23:05, ИА Амител
Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
- Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России составляет около 5%, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак. Вице-премьер также подчеркнул, что в последние недели ситуация с топливом в стране начала улучшаться.
- В аэропорту Барнаула 17 октября задержали вылеты в московский Шереметьево, а также отменили несколько рейсов.
- В 2026 году на обновление учреждений культуры Алтайского края направили около 450 млн рублей при реализации нацпроекта "Семья". В Министерстве культуры поделились результатами работы за весь год.
- Надзорные органы взяли на контроль ситуацию со вспышкой ротавирусной инфекции в барнаульском детском саду № 251. По данным Центра управления регионом (ЦУР), недомогание с выраженной симптоматикой было зарегистрировано в группе старшего дошкольного возраста.
- Стало известно о состоянии мальчика, который пережил нападение медведя в Алтайском крае. Сейчас он на аппарате ИВЛ в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы. Врачи все еще оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное.
- Начальник финансово-экономической службы Научно-технического центра "Галэкс" Елена Графеева получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ 15 октября 2026 года подписал президент России Владимир Путин.
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