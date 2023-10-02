Такой день. АЭС возле Рубцовска и туман, накрывающий города

Главные новости в Алтайском крае 2 октября

02 октября 2023, 23:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты АКЗС Владимир Козловский и Сергей Матасов предложили построить АЭС в районе Рубцовска. Политики считают, что атомная электростанция возродит былую славу индустриального города.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания планирует строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. Депутаты предложили не упускать такую возможность.

В доход государства обратили дорогостоящее имущество, приобретенное бывшим депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Максимом Степиным на неподтвержденные доходы.

Общая стоимость имущества на момент покупки превышала 15 млн рублей. Как подчеркнули в прокуратуре, это не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года. Алтайский краевой суд признал требования об обращении имущества в доход государства законными и обоснованными.

Климатолог Наталья Харламова рассказала о том, почему Барнаул стало часто затягивать туманом.

По словам Харламовой, для осени туманы – явление обычное. На их обилие влияет несколько факторов: прошедшие ранние осадки и антициклон, из-за которого ночи стали холодными.

Специалист добавила, что к подобному стоит привыкать, потому что туманы станут постоянной тенденцией. Это относится ко всем крупным городам Алтайского края.