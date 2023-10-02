Возле Рубцовска могут построить атомную электростанцию
Депутаты АКЗС считают, что она позволит возродить промышленное прошлое города
02 октября 2023, 13:59, ИА Амител
Депутаты АКЗС Владимир Козловский и Сергей Матасов предложили построить АЭС в районе Рубцовска. Как сообщают "Новости Алтая", политики считают, что атомная электростанция возродит былую славу индустриального города.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания планирует строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. Депутаты предложили не упускать такую возможность.
"Мирный атом выведет и Рубцовск, и весь наш край из депрессии, вернет людям веру в будущее, даст им большие перспективы в общественной и личной жизни", – подчеркнули они.Козловский как опытный промышленник готов обосновать размещение АЭС именно возле Рубцовска и передать их губернатору Виктору Томенко.
14:11:08 02-10-2023
давно пора, а то для других стран строим, а себе не можем
14:50:18 02-10-2023
АЭС построить просто так из-за хочи депутата? Без серьёзного плана развития потребителей электроэнергии? И да вот ещё- воду для АЭС предполагается из Алея брать? Ересь какая-то...
15:03:55 02-10-2023
Гость (14:50:18 02-10-2023) АЭС построить просто так из-за хочи депутата? Без серьёзного... Так у нас те, кто должен принимать таблетки, принимают вместо этого законы, чему вы удивляетесь-то.
15:25:19 02-10-2023
Гость (15:03:55 02-10-2023) Так у нас те, кто должен принимать таблетки, принимают вмест... да не таблетки им принимать надо , им бы "выписать" кое-чего другого....
15:52:25 02-10-2023
Гость (14:50:18 02-10-2023) АЭС построить просто так из-за хочи депутата? Без серьёзного... ГЭС и АЭС немного разные вещи. самую малость
16:13:21 02-10-2023
Гость (15:52:25 02-10-2023) ГЭС и АЭС немного разные вещи. самую малость... АЭС тоже нужна вода. В любом случае, даже если там будет замкнутая система между градирней и конденсатором.
15:22:22 02-10-2023
Идея не плохая, но энергия на сегодня в избытке. Интересно в чем подвох, какой комбинат рядом поставя - полиметаллы?
15:40:14 02-10-2023
Олег (15:22:22 02-10-2023) Идея не плохая, но энергия на сегодня в избытке. Интересно в... Полиметаллы? Да там, мягко говоря, очень всё несовременное... до сих пор в шахтах, говорят, деревянные крепи, как в далёком 19 веке...
15:54:19 02-10-2023
Олег (15:22:22 02-10-2023) Идея не плохая, но энергия на сегодня в избытке. Интересно в... 5р10 коп кВт - и стараюсь не пользоваться лишний раз электроприборами, кухонными гаджетами - это от избытка электроэнергии?
17:18:23 02-10-2023
Гость (15:54:19 02-10-2023) Олег (15:22:22 02-10-2023) Идея не плохая, но энергия ... Предлагаете из-за ваших кухонных гаджетов строить АЭС у Рубцовска. Круть. Вы хоть в курсе, сколько по времени занимает строительство и запуск АЭС?
15:25:11 02-10-2023
Клоун.
15:58:10 02-10-2023
Обещали построить солнечные батареи, а теперь - АЭС? Это в районах-то, наиболее пострадавших от ядерных испытаний? Слов нет...
16:08:15 02-10-2023
Китаю нужна энергия, Алтай никому не интересен, здесь и людей то нет....
16:13:07 02-10-2023
Ну второй Чернобыль нам уж постройте, чтобы долго не мучиться
17:12:36 02-10-2023
Запорожскую аэс обстреливают. Также натовцы с территории Казахстана будут обстреливать Рубцовскую аэс.
18:33:39 02-10-2023
признайтесь, кто хочет жить радом с АЭС в сейсмоопасном регионе?
19:36:36 02-10-2023
Промышленное прошлое, это он о чем, кто возраждать то собрался интересно, бред полнейший, индустриализацию уже проспали, без нас уже все производят.
19:47:55 02-10-2023
Нам в ауле придет кирдык при пребладающих юго-западных ветрах. А ликтричество нам по 6 руб не покарману.
07:09:21 03-10-2023
Никто ничего там не построит... Бред... Мусороперерабатывающих заводов нет...
07:30:47 03-10-2023
Во время войны тоже промышленность в Сибирь переезжала