Возле Рубцовска могут построить атомную электростанцию

Депутаты АКЗС считают, что она позволит возродить промышленное прошлое города

02 октября 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС Владимир Козловский и Сергей Матасов предложили построить АЭС в районе Рубцовска. Как сообщают "Новости Алтая", политики считают, что атомная электростанция возродит былую славу индустриального города.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания планирует строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. Депутаты предложили не упускать такую возможность.

"Мирный атом выведет и Рубцовск, и весь наш край из депрессии, вернет людям веру в будущее, даст им большие перспективы в общественной и личной жизни", – подчеркнули они.Козловский как опытный промышленник готов обосновать размещение АЭС именно возле Рубцовска и передать их губернатору Виктору Томенко.