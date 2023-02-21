Такой день. Поручения Путина Алтайскому краю и 12 трамваев в год с завода в Барнауле

О главных событиях региона за 21 февраля

21 февраля 2023, 23:41, ИА Амител

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21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Почти за два часа он сделал ряд заявлений о спецоперации на Украине, помощи солдатам и их семьям, российской экономике, социальной сфере и образовании.

В Алтайском крае уже заявили, что готовы выполнять поручения президента. Губернатор Виктор Томенко отметил, что в регионе оперативно решат задачу по закреплению персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших, а также будет выполнять поручение о подготовке кадров для современной экономики. Кроме того, регион оперативно подаст заявку для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры.

Новое предприятие по сборке трамваев в Барнауле сможет производить до 10-12 вагонов в год при выходе на полную нагрузку. Вопрос производства электротранспорта обсудили на совещании, в котором приняли участие гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, глава Барнаула Вячеслав Франк, зампредседателя правительства региона Александр Климин, а также руководители отраслевых министерств региона и администрации города.

По словам Отмашкина, в Барнауле уже есть подходящие производственные площадки. Кроме того, проработаны и вопросы с потенциальными поставщиками комплектующих для электротранспорта.

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики Советского района, после того как женщина сожгла полуторагодовалую дочь. 40-летней матери погибшей девочки уже предъявили обвинение. В ближайшее время её заключат под стражу, отметили в СК.