Алтайский край подаст заявку на привлечение федеральных средств на инфраструктуру

По словам президента Владимира Путина, 250 млрд рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах страны

21 февраля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край оперативно подаст заявку для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры. Такое поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что 250 млрд рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах страны. Президент подчёркивал, что особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.

Напомним, что в течение 2022, 2023 и 2024 годов Алтайский край привлечёт более 12 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут направлены на развитие транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры.