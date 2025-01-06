Такой день. Авария с подтоплением и мюзикл со злой королевой и Сталиным

О главных событиях Алтайского края за 6 января

06 января 2025, 23:30, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

Утром 6 января в Барнауле на улице Попова в районе СНТ "Дружба" из-за аварии на сетях водоснабжения произошло подтопление участка дороги. Из-за аварийной ситуации были временно изменены маршруты общественного транспорта. Позже движение восстановили.

В связи с аварией на улице Попова по ряду адресов было отключено холодное водоснабжение.

Вечером повреждение ликвидировали, холодная вода вернулась в здания.

В "Сталин-центре" состоялась долгожданная премьера первого новогоднего мюзикла.

По сюжету праздника злая королева Запада Тэтчер, воплощение холодного расчета и алчности, стремится лишить людей праздника и надежды.

Алтайские спасатели по пути домой помогли водителю, застрявшему в снегу.

После учебно-тренировочных сборов по поисково-спасательным работам спасатели, выполнявшие роль жюри, направлялись домой. На своем пути они заметили застрявший в снегу автомобиль.