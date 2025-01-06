В "Сталин-центре" состоялась премьера первого новогоднего мюзикла

По сюжету вождь спас Новый год

06 января 2025, 18:15, ИА Амител

Новогодний мюзикл в "Сталин-центре" / Фото: t.me/StalinRussia

В "Сталин-центре" состоялась долгожданная премьера первого новогоднего мюзикла. Об этом рассказали в Telegram-канале центра.

Несмотря на ограниченное время – всего неделю на подготовку, творческая команда справилась с задачей и порадовала всех присутствующих ярким и запоминающимся шоу.

"В центре сюжета – захватывающая битва между Зазеркальем и реальным миром", – рассказали в "Сталин-центре".

По сюжету праздника злая королева Запада Тэтчер, воплощение холодного расчета и алчности, стремится лишить людей праздника и надежды.

Ей противостоят два символа: белая королева Севера, олицетворяющая мудрость и справедливость, и юная героиня Алиса Селезнева – смелая и верящая в светлое будущее представительница СССР.

"Спасение Деда Мороза, телеграмма от товарища Сталина, путешествие в мир, где добро всегда побеждает", – подчеркнули детали сюжета в центре.

Новый год в мюзикле становится символом единствам и надежды, отметили авторы.