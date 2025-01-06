В "Сталин-центре" состоялась премьера первого новогоднего мюзикла
По сюжету вождь спас Новый год
06 января 2025, 18:15, ИА Амител
В "Сталин-центре" состоялась долгожданная премьера первого новогоднего мюзикла. Об этом рассказали в Telegram-канале центра.
Несмотря на ограниченное время – всего неделю на подготовку, творческая команда справилась с задачей и порадовала всех присутствующих ярким и запоминающимся шоу.
"В центре сюжета – захватывающая битва между Зазеркальем и реальным миром", – рассказали в "Сталин-центре".
По сюжету праздника злая королева Запада Тэтчер, воплощение холодного расчета и алчности, стремится лишить людей праздника и надежды.
Ей противостоят два символа: белая королева Севера, олицетворяющая мудрость и справедливость, и юная героиня Алиса Селезнева – смелая и верящая в светлое будущее представительница СССР.
"Спасение Деда Мороза, телеграмма от товарища Сталина, путешествие в мир, где добро всегда побеждает", – подчеркнули детали сюжета в центре.
Новый год в мюзикле становится символом единствам и надежды, отметили авторы.
19:59:02 06-01-2025
Ну, благодаря внутренней политике Тэтчер, Великобритания выбралась из экономического кризиса 80х гг с общим ростом благосостояния населения. А как справились коммунисты с экономическим кризисом в СССР в 80е гг? Ах да, они целиком и полностью *развалили* свою страну. И не помогли им ни мудрая королева Севера, ни смелая Алиса Селезнева, ни дух коммунизма, бродящий по Европе.
Как легко и просто живётся людям, непомнящим собственную историю.
20:58:33 06-01-2025
Разумеется, проще создать иллюзию воскресшего и спешащего на помощь вождя, чем без показухи внести реальный вклад в дело восстановления социализма, героически завоёванного предками и шаляй-валяйски профуканного потомками...
04:39:08 07-01-2025
Почему-то Сталин у меня ассоциируется с массовыми расстрелами несчастных на полигоне Коммунарка.
10:26:06 07-01-2025
После завершения этих игрищ всех участников надо было в дурку свезти. Молодых еще подлечить можно, конечно. А вот пенсионный фонд только в хоспис.