Такой день. Барнаульцы против налога на бездетность и медведь, забежавший в поле

Главные новости в Алтайском крае 21 октября

21 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/821186

89% опрошенных барнаульцев не поддержали идею введения налога на бездетность в России.

Аналитики опросили граждан из числа экономически активного населения. 89% барнаульцев не поддержали инициативу. 60% заявили, что они однозначно против, а 29% – скорее против. При этом женщины выражали несогласие чаще представителей сильного пола: 93% против 85%.

В Алтайском крае работники фермерского хозяйства сняли на видео медведя, пришедшего на поле во время уборки урожая. Никто не пострадал, но напугались крестьяне очень сильно.



На должность директора МУП "Горэлектротранс" города Барнаула назначен Сергей Радченко.

Общий стаж работы Сергея Радченко составляет 38 лет, из которых более 30 лет – в транспортной сфере. В 1994 году он был назначен на должность заместителя начальника трамвайного депо № 1 Барнаула, с 1996 по 2000 год работал начальником троллейбусного депо Барнаульского трамвайно-троллейбусного предприятия. Занимался деятельностью, связанной с автобусными и автомобильными пассажирскими и непассажирскими перевозками.