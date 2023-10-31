Такой день. Барнаульцы против новостроек и остановка крупного предприятия

Главные новости в Алтайском крае 31 октября

31 октября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Крупнейший птицекомплекс региона "Алтайский бройлер" приостановит деятельность в ноябре на 20 дней. Это связано с реконструкцией оборудования, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков.

В частности, на предприятии собираются установить холодильники для увеличения объемов хранения.

Простой предприятия не повлияет на поставки птицы в торговые сети, заверил начальник управления. Курятина будет поступать в регион из Челябинска, где расположена ближайшая птицефабрика холдинга.

Дорожные работы в Алтайском крае по нацпроекту "БКД" завершены на 95%. Уже приведено в порядок 150 участков трасс общей протяженностью 320 километров.

В частности, на региональной и межмуниципальной сети дорог отремонтировали 113 объектов. Что касается Барнаула, то тут практически все работы уже завершены. Например, на улицах Малахова и Интернациональной дорожники заканчивают благоустройство территории. Ремонт там уже выполнен. В Барнауле по нацпроекту в 2023 году сделали 12 улиц общей протяженностью более 28 км.

Жители Барнаула выступили против строительства ЖК на месте бывшего кинотеатра "Искра". Люди собрали уже больше 100 подписей и не планируют останавливаться.

"Живой комплекс" с аналогичным названием, который должен вырасти на месте "Искры", будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей двухуровневой пристройкой для общественных помещений.

Власти краевой столицы разрешение на строительство пока не дали.