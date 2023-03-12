Такой день. Борьба с потопами и замусоренные дворы новостроек

Главные новости в Алтайском крае 12 марта

12 марта 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После потепления в Барнауле из-за таяния снега начало топить улицы. Городские власти приступили к борьбе с последствиями тепла.

Администрация Центрального района получила 13 обращений от жителей. Десять из них уже отработаны, три заявки находятся на контроле.

В Ленинском районе отвели воду от улицы Малахова, участки, где скапливается вода, контролируют.

Коммунальный мост в Бийске не будут закрывать на время ремонта. Об этом рассказал глава города Виктор Щигрев. Он отметил, что на последнем совещании озвучили предложение по полному закрытию моста, однако, согласно документации, здесь должно быть организовано реверсивное движение.

Также в ГАИ добавили, что не дадут разрешение на закрытие переправы.

Житель Барнаула в социальных сетях рассказал о том, что районы новостроек страдают от проблем с мусором.

По словам автора сообщения, баки расположены неправильно, возле красной линии. Мусор из них постоянно разносит по округе, выбрасывает на дорогу, где его растаскивают проезжающие мимо машины.

Горожанин отметил, что со временем проблема усугубляется, но большинство людей к этому просто привыкли.