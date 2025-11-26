Такой день. Цены на продукты на Алтае и отмена строительства четырех поликлиник в Барнауле

О главных событиях региона за 26 ноября

Федеральный центр приостановил рассмотрение заявки на строительство четырех новых поликлиник в Барнауле. Реализация проектов в микрорайоне Южный, на Змеиногорском тракте, в Индустриальном районе и на улице Власихинской отложена на неопределенный срок.

Цены в Алтайском крае по итогам октября 2025 года выросли на 1,13% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция увеличилась на 0,04% и составила 8,55%. Сильнее всего за месяц увеличились цены на продовольствие. Плодоовощная продукция стала дороже на 3,70%, яйца – на 14,88%, хлеб – на 2,23%. При этом за год цены на яйца снизились на 12,17%, макароны и крупы стали дешевле на 3,79%, молочная продукция – на 9,34%.

Власти Барнаула представили концепцию оформления улиц и мест проведения праздничных мероприятий к Новому году. Эскизы появились на официальном сайте города. В едином стиле оформят площади, парки и зоны отдыха, культурные, спортивные и торговые объекты. Например, оценить новогоднее оформление можно будет на улице Мало-Тобольской, площадях Свободы, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира и Привокзальной.