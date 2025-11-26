Власти рекомендуют организациям украсить фасады зданий и деревья у входов в выбранном стиле

26 ноября 2025, 13:41, ИА Амител

Новогодний стиль – 2026 / Фото: администрация Барнаула

Власти Барнаула представили концепцию оформления улиц и мест проведения праздничных мероприятий к Новому году. Эскизы появились на официальном сайте города.

В едином стиле оформят площади, парки и зоны отдыха, культурные, спортивные и торговые объекты. Например, оценить новогоднее оформление можно будет на улице Мало-Тобольской, площадях Свободы, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира и Привокзальной.

Концепцию разработали в комитете по строительству, архитектуре и развитию. Отмечается, что макеты можно использовать для оформления поздравлений и елочных украшений в стиле традиционной русской культуры, для создания сюжетных композиций по мотивам русских народных сказок и советских песен. Предприятия и организации могут скачать плакаты на сайте администрации и повесить их на здания.

«Всего для размещения новогоднего оформления планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов, в том числе электронные экраны. Для создания праздничной новогодней стилистики города, кроме плакатов, будут использованы и другие изобразительные и светодинамические средства: живописные панно, надувные, ледяные, снежные, световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели», – рассказали городские власти.

В мэрии рекомендуют организациям со входами в здания со стороны улиц повесить на деревья светодиодные сетки или осветить их цветными прожекторами. Перед входами советуют поставить искусственные елки, скульптуры из снега, льда или световые. Фасады тоже желательно украсить иллюминацией.

В целом, согласно концепции, город должен быть украшен в описанном стиле до 15 декабря.

Приготовления к Новому году идут в Барнауле полным ходом. На площади Свободы развернут снежный городок, поставят большую ель. Праздничное открытие состоится 26 декабря. А уже с 5 декабря на этом участке перекроют движение.

В новогоднем городке появятся большая горка с двумя скатами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, около 30 светодинамических фигур, более десяти световых колонн и других конструкций.

Зоопарк "Лесная сказка" решил вдохновить барнаульцев на новогоднее настроение, объявив конкурс на создание новогодних игрушек для уличной елки. Нужно сделать ее своими руками по одной из тем: "Животные: домашние и дикие", "Животные барнаульского зоопарка" и "Символ года".