Строительство четырех новых поликлиник в Барнауле не одобрили на федеральном уровне

Регион подавал заявку на получение необходимых денег, но в федеральном Минздраве пока приостановили ее рассмотрение

26 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Поликлиника № 14 в Барнауле, запущенная в 2024 году / Фото: Минздрав Алтайского края

Федеральный центр приостановил рассмотрение заявки на строительство четырех новых поликлиник в Барнауле. Реализация проектов в микрорайоне Южный, на Змеиногорском тракте, в Индустриальном районе и на улице Власихинской отложена на неопределенный срок, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Напомним, еще в 2024 году шла речь о том, чтобы построить четыре поликлиники в Барнауле. Тогда Попов подчеркнул, что все проекты – это планы, которые его ведомство предложило федеральному Минздраву в рамках будущего нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Его Алтайский край будет реализовывать с 2025 по 2030 год. А включать новые поликлиники в него или нет, решат федеральные власти.

Первоначальная заявка от Алтайского края была направлена в Министерство здравоохранения РФ, но получила серьезный пересмотр.

«Сегодня понимаем, исходя из наших предварительных планов и той заявки, которая формировалась, достаточно серьезно она была пересмотрена. В силу разных причин, в том числе финансовых», – пояснил глава ведомства.

В результате федеральный центр не одобрил выделение средств на новые объекты.

«В связи с этим пока рассмотрение этих наших четырех поликлиник приостановлено со стороны Минздрава РФ», – констатировал Попов.

При этом власти не отказываются от самой идеи строительства, признавая его необходимость для развития городских районов. Возврат к проекту возможен, но, по словам чиновника, "вероятно, уже в других условиях".

В качестве альтернативы краевые власти делают ставку на масштабный капитальный ремонт существующих учреждений. В настоящее время ожидается согласование и подписание соглашения на ремонт 21 взрослой поликлиники по всему региону. Предварительный объем финансирования этих работ оценивается в 3,2 млрд рублей.