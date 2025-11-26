Строительство четырех новых поликлиник в Барнауле не одобрили на федеральном уровне
Регион подавал заявку на получение необходимых денег, но в федеральном Минздраве пока приостановили ее рассмотрение
26 ноября 2025, 19:00, ИА Амител
Федеральный центр приостановил рассмотрение заявки на строительство четырех новых поликлиник в Барнауле. Реализация проектов в микрорайоне Южный, на Змеиногорском тракте, в Индустриальном районе и на улице Власихинской отложена на неопределенный срок, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Напомним, еще в 2024 году шла речь о том, чтобы построить четыре поликлиники в Барнауле. Тогда Попов подчеркнул, что все проекты – это планы, которые его ведомство предложило федеральному Минздраву в рамках будущего нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Его Алтайский край будет реализовывать с 2025 по 2030 год. А включать новые поликлиники в него или нет, решат федеральные власти.
Первоначальная заявка от Алтайского края была направлена в Министерство здравоохранения РФ, но получила серьезный пересмотр.
«Сегодня понимаем, исходя из наших предварительных планов и той заявки, которая формировалась, достаточно серьезно она была пересмотрена. В силу разных причин, в том числе финансовых», – пояснил глава ведомства.
В результате федеральный центр не одобрил выделение средств на новые объекты.
«В связи с этим пока рассмотрение этих наших четырех поликлиник приостановлено со стороны Минздрава РФ», – констатировал Попов.
При этом власти не отказываются от самой идеи строительства, признавая его необходимость для развития городских районов. Возврат к проекту возможен, но, по словам чиновника, "вероятно, уже в других условиях".
В качестве альтернативы краевые власти делают ставку на масштабный капитальный ремонт существующих учреждений. В настоящее время ожидается согласование и подписание соглашения на ремонт 21 взрослой поликлиники по всему региону. Предварительный объем финансирования этих работ оценивается в 3,2 млрд рублей.
19:27:58 26-11-2025
Кто бы сомневался
19:35:47 26-11-2025
В толку-то? Кто в них работать будет?
08:55:15 27-11-2025
Лол (19:35:47 26-11-2025) В толку-то? Кто в них работать будет?... даже в существующих - неполный набор, укомплектованность кадрами порядка 60% от норматива, так что в в якобы нужных 4 поликлиниках процентовка укомплектованности будет еще ниже...
19:36:12 26-11-2025
Поликлиники не одобрили, развязку на Власихинской не одобрили, школы не одобрили... повышение и расширение налогов, штрафов, пошлин, сборов, тарифов и пр. утвердили.
23:28:52 26-11-2025
Гость (19:36:12 26-11-2025) Поликлиники не одобрили, развязку на Власихинской не одобрил... Да какие штрафы то? Со скидочкой и по цене чуть ли кофе в парке?
09:04:53 27-11-2025
е (23:28:52 26-11-2025) Да какие штрафы то? Со скидочкой и по цене чуть ли кофе в па... он хочет гонять и не платить
19:57:38 26-11-2025
Набережные не надо строить и елки наряжать... Ехал сейчас мимо этой набережной-никого нет а свет горит. Освещена огромная площадь. Зачем жечь электричество? Цена же огромная.
21:39:15 26-11-2025
.... (19:57:38 26-11-2025) Ехал сейчас мимо этой набережной-никого нет а свет горит. Освещена огромная площадь. Зачем жечь электричество? Цена же огромная. Вы туристов не разглядели. Потому что они очень маленькие. Так и летают и зудят и кусаются.
23:29:46 26-11-2025
.... (19:57:38 26-11-2025) Набережные не надо строить и елки наряжать... Ехал сейчас ми... Ну и живи как крот в норе,а у нас будет красивый освещенный город
08:54:48 27-11-2025
.... (19:57:38 26-11-2025) Набережные не надо строить и елки наряжать... Ехал сейчас ми... давайте в темноте сидеть как в деревне
если вам так нравится экономить - сидите в своем кукуево при лучине
23:35:25 26-11-2025
Центр так и балует край. Еще и с газификацией прокатили
07:16:27 27-11-2025
Ну зато Попов на прямой линии Губернатору отчитался всё пучком у нас.....
08:55:52 27-11-2025
Гость (07:16:27 27-11-2025) Ну зато Попов на прямой линии Губернатору отчитался всё пучк... у красноярской команды все пучком
09:04:11 27-11-2025
и правильно что не одобрили , попов бы на стройке денег прикарманил, а на змеиногорском еще и лес порубили
стоит здание старой краевой разваливается который год
почему его не отдать под поликлинику хорошую?
таких зданий много
ЦНТИ на енина между новым рынком и октября бросили
поликлинику номер 2 на калинина никто не перестроил
это так навскидку
09:24:02 27-11-2025
Зато российская компания «Газпром» инвестировала более $400 миллионов в подключение к газу регионов Киргизии. Как сообщило Министерство энергетики России, благодаря этим вложениям доля населения страны, обеспеченного голубым топливом, достигла 42%.
09:58:38 27-11-2025
жизнь будет активная, но непродолжительная
14:53:14 27-11-2025
Зато угодны центру.Сидим тихо и ничего не просим.А зачем?Главное ,чтоб сами были в шоколаде ,а остальные обойдутся.Вот такое отношение к электорату.