Такой день. Число пострадавших от урагана и подорожание стройматериалов

Главные новости в Алтайском крае 21 ноября

21 ноября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Строительные магазины начали поднимать цены на свои товары после урагана, который прошелся по Алтайскому краю.

Председатель комитета ЖКХ Общественной палаты Бийска, директор "Вашей управляющей компании" Сергей Кофанов отметил, что рынок моментально отреагировал на разгул стихии. По его словам, строительный сезон давно завершен и в УК столкнулись с тем, что на складах просто нет стройматериалов.

Коммунальщики считают, что власть должна вмешаться в процесс и наладить доставку необходимых для ремонта стройматериалов.

16 человек пострадали и одна женщина погибла во время урагана в Алтайском крае.

По словам губернатора Виктора Томенко, сейчас в муниципалитетах продолжают оценку ущерба. Всего в 577 населенных пунктах, где живут более 380 тысяч человек, были отключения электроэнергии. Повреждены кровли более чем на 400 зданиях, около 300 деревьев были повалены в жилом секторе, и еще больше 400 – на дорогах.

Бюджет Алтайского края ко второму чтению дополучит еще 5,7 млрд рублей. Об этом рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.

"Край получает дополнительно более 5,7 миллиарда рублей. Нам удалось совместно с сенаторами и депутатами Государственной Думы отстоять цифру в 3,2 миллиарда рублей, которые федерация направляет на увеличение фонда заработной платы", – сказал Романенко.