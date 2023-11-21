Коммунальщики в Барнауле продолжают разбираться с последствиями урагана

Работы ведут ежедневно, для их проведения собраны три бригады

21 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

Дорожники в Барнауле продолжают восстанавливать объекты, пострадавшие от урагана. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики восстанавливают дорожные знаки, выправляют поврежденные щитки и крепят их обратно на стойки, очищают от грязи и пыли. Работы ведут ежедневно, для этого сформированы три бригады. Отремонтировано уже 67 щитков и 27 стоек.

Бригады МБУ "Барнаулгорсвет" продолжают восстанавливать работу светофоров и восстанавливают поврежденные системы освещения.