Коммунальщики в Барнауле продолжают разбираться с последствиями урагана
Работы ведут ежедневно, для их проведения собраны три бригады
21 ноября 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
Дорожники в Барнауле продолжают восстанавливать объекты, пострадавшие от урагана. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Коммунальщики восстанавливают дорожные знаки, выправляют поврежденные щитки и крепят их обратно на стойки, очищают от грязи и пыли. Работы ведут ежедневно, для этого сформированы три бригады. Отремонтировано уже 67 щитков и 27 стоек.
Бригады МБУ "Барнаулгорсвет" продолжают восстанавливать работу светофоров и восстанавливают поврежденные системы освещения.
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года
Комментарии 0