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Автовладельцы, чьи машины пострадали от урагана на Алтае, могут остаться без выплат

Ответчик на суде будет настаивать на том, что деревья упали из-за непреодолимых обстоятельств

21 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Владельцы автомобилей, которые пострадали во время урагана на Алтае, могут остаться без компенсаций. Об этом "Бийскому рабочему" рассказала адвокат Светлана Левицкая.

Она отметила, что полис ОСАГО в этом случае бесполезен, потому что такая страховка не покрывает подобные прецеденты. Каско – другой случай, при котором можно получить выплату, но данный вид страховки дорогой и непопулярный.

Обычно земля, на которой стояло упавшее дерево, закреплена за муниципалитетом, отметила юрист. При этом ответчик в суде чаще всего отстаивает позицию, согласно которой деревья падают под действием непреодолимых обстоятельств. 

"Иногда суды признают эти доводы и принимают решения не в пользу потерпевшего. Чтобы суд встал на вашу сторону, нужно собрать как можно больше доказательств вины ответчика", – сказала юрист.

Обычно возмещение за ущерб, нанесенный падением деревьев, ложится на управляющую компанию, но необходимо доказать, что дерево упало без воздействия других факторов, среди которых снег и сильный ветер.

Случаи, когда истец выигрывает дело, бывают. Например, если упавшее дело было гнилым и его вовремя не спилили. 

Алтайский край Погода
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Комментарии 8

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ха-ха

21:20:27 21-11-2023

Не могут, 100% останутся без них.И не надо писать- сами виноваты,деревья гнилые и ремонты кровли и фасада через ж не их проблемы были вроде как.

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...

21:24:39 21-11-2023

Эти мутные страховые шарашки очень-очень много денег собирают а выдают в страховых случаях мало... Куда уходит разница? Откуда у них дворцы и яхты?

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гость

06:44:52 22-11-2023

... (21:24:39 21-11-2023) Эти мутные страховые шарашки очень-очень много денег собираю... вас эо удивляет,так для этого и делалось все,вспомните пирамиды 90х,принцип тот же,больше собрать-меньше отдать

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Гость

21:25:29 21-11-2023

Да за что им выплачивать? За то, что кинули "свою ласточку" хрен знает где? Колхозаны! Так вам и надо!

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Гость

09:07:11 22-11-2023

Так оно и будет.

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Гость

11:12:46 22-11-2023

Пусть жалуются в небесный РАЙисполком.

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Гость

11:45:01 22-11-2023

Жаловаться никуда ня надо! Это нас бог покарал за ошибки из прошлого, вынудив родиться в этой стране.

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Гость

13:29:29 22-11-2023

Гость (11:45:01 22-11-2023) Жаловаться никуда ня надо! Это нас бог покарал за ошибки из ... Если бы он вас покарал вы бы родились в Африке, и пили бы воду из лужи. В лучшем случае еще научились читать, и то навряд ли...

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