Автовладельцы, чьи машины пострадали от урагана на Алтае, могут остаться без выплат
Ответчик на суде будет настаивать на том, что деревья упали из-за непреодолимых обстоятельств
21 ноября 2023, 21:10, ИА Амител
Владельцы автомобилей, которые пострадали во время урагана на Алтае, могут остаться без компенсаций. Об этом "Бийскому рабочему" рассказала адвокат Светлана Левицкая.
Она отметила, что полис ОСАГО в этом случае бесполезен, потому что такая страховка не покрывает подобные прецеденты. Каско – другой случай, при котором можно получить выплату, но данный вид страховки дорогой и непопулярный.
Обычно земля, на которой стояло упавшее дерево, закреплена за муниципалитетом, отметила юрист. При этом ответчик в суде чаще всего отстаивает позицию, согласно которой деревья падают под действием непреодолимых обстоятельств.
"Иногда суды признают эти доводы и принимают решения не в пользу потерпевшего. Чтобы суд встал на вашу сторону, нужно собрать как можно больше доказательств вины ответчика", – сказала юрист.
Обычно возмещение за ущерб, нанесенный падением деревьев, ложится на управляющую компанию, но необходимо доказать, что дерево упало без воздействия других факторов, среди которых снег и сильный ветер.
Случаи, когда истец выигрывает дело, бывают. Например, если упавшее дело было гнилым и его вовремя не спилили.
21:20:27 21-11-2023
Не могут, 100% останутся без них.И не надо писать- сами виноваты,деревья гнилые и ремонты кровли и фасада через ж не их проблемы были вроде как.
21:24:39 21-11-2023
Эти мутные страховые шарашки очень-очень много денег собирают а выдают в страховых случаях мало... Куда уходит разница? Откуда у них дворцы и яхты?
06:44:52 22-11-2023
... (21:24:39 21-11-2023) Эти мутные страховые шарашки очень-очень много денег собираю... вас эо удивляет,так для этого и делалось все,вспомните пирамиды 90х,принцип тот же,больше собрать-меньше отдать
21:25:29 21-11-2023
Да за что им выплачивать? За то, что кинули "свою ласточку" хрен знает где? Колхозаны! Так вам и надо!
09:07:11 22-11-2023
Так оно и будет.
11:12:46 22-11-2023
Пусть жалуются в небесный РАЙисполком.
11:45:01 22-11-2023
Жаловаться никуда ня надо! Это нас бог покарал за ошибки из прошлого, вынудив родиться в этой стране.
13:29:29 22-11-2023
Гость (11:45:01 22-11-2023) Жаловаться никуда ня надо! Это нас бог покарал за ошибки из ... Если бы он вас покарал вы бы родились в Африке, и пили бы воду из лужи. В лучшем случае еще научились читать, и то навряд ли...