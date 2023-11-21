Автовладельцы, чьи машины пострадали от урагана на Алтае, могут остаться без выплат

Ответчик на суде будет настаивать на том, что деревья упали из-за непреодолимых обстоятельств

21 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владельцы автомобилей, которые пострадали во время урагана на Алтае, могут остаться без компенсаций. Об этом "Бийскому рабочему" рассказала адвокат Светлана Левицкая.

Она отметила, что полис ОСАГО в этом случае бесполезен, потому что такая страховка не покрывает подобные прецеденты. Каско – другой случай, при котором можно получить выплату, но данный вид страховки дорогой и непопулярный.

Обычно земля, на которой стояло упавшее дерево, закреплена за муниципалитетом, отметила юрист. При этом ответчик в суде чаще всего отстаивает позицию, согласно которой деревья падают под действием непреодолимых обстоятельств.

"Иногда суды признают эти доводы и принимают решения не в пользу потерпевшего. Чтобы суд встал на вашу сторону, нужно собрать как можно больше доказательств вины ответчика", – сказала юрист.

Обычно возмещение за ущерб, нанесенный падением деревьев, ложится на управляющую компанию, но необходимо доказать, что дерево упало без воздействия других факторов, среди которых снег и сильный ветер.

Случаи, когда истец выигрывает дело, бывают. Например, если упавшее дело было гнилым и его вовремя не спилили.