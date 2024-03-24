Такой день. Цветы у мемориалов и пропавший уроженец Барнаула

Главные новости в Алтайском крае 24 марта

24 марта 2024, 23:31, ИА Амител

Цветы у мемориала в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

Барнаульцы почтили память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Жители Индустриального и Ленинского районов несли цветы к мемориалу на Ленинградской аллее. Также мемориал образовался у часовни св. Татианы у Алтайского технического университета.

Уроженец Барнаула пропал после теракта в "Крокус Сити Холле".

Григорий переехал в Москву четыре года назад. В день трагедии он вместе с мамой своей возлюбленной пошел на концерт группы "Пикник". Сама девушка пойти не смогла, что сейчас с ее мамой, также неизвестно.

Сестра 35-летнего пропавшего рассказала о том, что его имени нет ни в одном из списков, при этом на связь он не выходит.

Движение на одной из трасс в Алтайском крае ограничили из-за подтопления. Закрыли проезд по дороге Н-0103 Алейск – Безголосово – а/д К-13 в Алейском районе (с 7 км + 882 до 7 км + 918 м).

После улучшения обстановки путь откроют.

