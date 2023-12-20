Такой день. ДЭГ на выборах президента и подорожание проезда в маршрутке

Главные новости в Алтайском крае 20 декабря

20 декабря 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дистанционное электронное голосование будет действовать в Алтайском крае на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Всего ДЭГ задействуют на 29 территориях, среди которых Алтайский край, Новосибирская и Томская области, а также ряд других регионов России.

Депутат Госдумы Нина Останина намерена добиваться ужесточения наказания для педофилов, чтобы оно не ограничивалось только тюремным сроком, а предполагало еще и пожизненное ношение браслетов или химическую кастрацию.

Ранее в Госдуме отклонили законопроект, предлагающий надевать бессрочно браслеты с GPS на граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей. Останина планирует вернуться к этой идее.

Она указала, что браслеты с отслеживанием – это мировая практика, зарекомендовавшая себя во многих странах, где заботятся о безопасности детей.

Жители Барнаула рассказали о том, что увидели в маршрутке объявление о повышении стоимости проезда.

По словам автора поста, объявление о повышении цен на билеты до 35 рублей увидели в маршрутке № 41. В уведомлении сказано, что с 1 января 2024 года проезд подорожает.

В комментариях под постом пользователи отметили, что подобные оповещения также видели в автобусах шестого маршрута.