Барнаульцы заметили в маршрутке объявление о повышении стоимости проезда
По словам горожан, подобные оповещения видели на нескольких маршрутах
20 декабря 2023, 21:40, ИА Амител
Жители Барнаула рассказали о том, что увидели в маршрутке объявление о повышении стоимости проезда. Об этом написали в сообществе "Катунь 24" в Telegram.
По словам автора поста, объявление о подорожании проезда до 35 рублей увидели в маршрутке № 41. В уведомлении сказано, что с 1 января 2024 года проезд подорожает.
В комментариях под постом пользователи отметили, что подобные оповещения также видели в автобусах шестого маршрута.
Отмечается, что 41-й маршрут относится к нерегулируемым, а это значит, что перевозчик вправе самостоятельно решать, когда поднимать стоимость проезда.
Информации о подорожании на других маршрутов на данный момент нет.
22:01:43 20-12-2023
Это должно позволить обновить автопарк и увеличить зарплаты сотрудникам
22:41:30 20-12-2023
Гость (22:01:43 20-12-2023) Это должно позволить обновить автопарк и увеличить зарплаты ... Карманы больше набить, маршрутки практически все в ужасном состоянии
05:56:09 21-12-2023
Гость (22:01:43 20-12-2023) Это должно позволить обновить автопарк и увеличить зарплаты ... Естественно! Ведь мы уже видим "отличный" результат повышения тарифов
23:48:34 20-12-2023
41 самый комфортный маршут Слово маршрут написан в табло с ошибкой. КТО Писал?
02:19:51 21-12-2023
Нету оснований для повышения цены!!!
07:55:00 21-12-2023
Роман (02:19:51 21-12-2023) Нету оснований для повышения цены!!!... Ходи пешком значит
07:05:42 21-12-2023
Ага ,а власти тут якобы не причём.
07:15:47 21-12-2023
Когда сделали выделенки для общественного транспорта, что повысило их рентабельность и позволило уменьшить затраты на ГСМ ни один перевозщик ни на копейку не уменьшил стоимость проезда. Местные чинушки за 33 серебрянника с радостью сдали аул на разграбление перевозщикам.
08:53:02 21-12-2023
В городе полный бардак (как от обещенных новых автобусах и трамваев ,как о медицине и о комунальных проблемах и т.д. и т.п.) и у людей прослеживается такое мнение , что после предвыборных обещаний В.П. все вернулось "на круги своя". П.
08:56:23 21-12-2023
Опять старая песня без конца-затраты на ГСМ,ремонт,обновление...А может главная причина -жадность частника ,жаждущего ещё больше набить свой карман?Я допускаю .что эти причины в определённых случаях могут иметь место,но что то больно уж часто у нас происходит повышение.Может лучше поуменьшить свои аппетиты а средства направлять на обслуживание парка?Я думаю ,городская власть должна держать на контроле подобное положение вещей и не допускать бесконтрольное повышение цены на проезд.А с теми перевозчиками ,которые не отвечают интересам города ,прекращать контракты и заменять маршруты муниципальным транспортом.По моему это надо было давно начать .
09:36:36 21-12-2023
Рубцовск переплюнул в этом деле Барнаул, уже с конца ноября цена поездки в маршрутках была 35 рублей
10:05:02 21-12-2023
Проезд повышался год назад-прчему повышение не на уровень годовой инфляции?? Ни ЖКХ, ни транспорт?Это хотя бы было обосновано.
12:43:17 21-12-2023
Жадность зашкаливает. Перевозчики одни и теже и вечно ноют и ноют бизнес невыгодный, надо цены на проезд повышать, денег мало. А воз и ныне там. Маршрутки грязные, засаленые и убитые , водилы оборзевшие. Спрашивается за что им платить? Даже 50 проезд сделать у них ничего непоменяется, только через год еще запосят
13:03:24 21-12-2023
Не переживайте! Владельца маршрута уже ждет разговор.Повышения с 01.01.24 не будет.
13:28:01 21-12-2023
Езжу постоянно. Пример - 47. Каждый маршрут перевозит не менее 50 человек (50*30 = 1500). Маршрут длиться около часа и 15-16 км. (3 литра солярки - 200 руб). Ну куда еще лучше то?
19:50:18 21-12-2023
Думаю что рентабельная цена для перевозчика раза в два выше....это первое..а второе с неадекватными властями региона нет смысла разговаривать у них на следующий год доходность грузовой газели один миллион двести тысяч рублей ...с этого расчитана стоимость патента в 78 тысяч в год)))Например в богатой Тюмени 8000 а в городе миллионнике Челябинске всего 600 рублей...
22:54:44 22-12-2023
Гость (22:41:30 20-12-2023) Карманы больше набить, маршрутки практически все в ужасном с... Хотя были обещания когда подняли на 30р, привести в порядок свои автобусы... А этого не случилось , а стало еще хуже.