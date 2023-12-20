Барнаульцы заметили в маршрутке объявление о повышении стоимости проезда

По словам горожан, подобные оповещения видели на нескольких маршрутах

20 декабря 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: "Катунь 24" / t.me/katun24new

Жители Барнаула рассказали о том, что увидели в маршрутке объявление о повышении стоимости проезда. Об этом написали в сообществе "Катунь 24" в Telegram.

По словам автора поста, объявление о подорожании проезда до 35 рублей увидели в маршрутке № 41. В уведомлении сказано, что с 1 января 2024 года проезд подорожает.

В комментариях под постом пользователи отметили, что подобные оповещения также видели в автобусах шестого маршрута.

Отмечается, что 41-й маршрут относится к нерегулируемым, а это значит, что перевозчик вправе самостоятельно решать, когда поднимать стоимость проезда.

Информации о подорожании на других маршрутов на данный момент нет.