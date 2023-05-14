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Такой день. Дешёвый бензин и бригады для отлова собак

Главные новости в Алтайском крае 14 мая

14 мая 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 13 мая провёл выездное совещание в приюте "Ласка", в ходе которого сообщил, что в городе создадут дополнительные бригады по отлову бездомных собак. 

Во время визита градоначальник пообщался с зампредом организации Софьей Куликовой, которая обратила внимание на проблему бездомных собак. По её словам, многие владельцы по-прежнему не чувствуют ответственности и допускают самовыгул и неправильное содержание животных, из-за чего появляются новые потомства бездомных щенков. Франк поддержал Куликову, отметив, что проблема требует дополнительного решения. 

Ольга Бузова после концерта в Барнауле покинула город на вертолёте

Певица устроила фотосессию у своего транспорта с букетом цветов, а ещё показывала подписчикам перелёт.

На концерте в Новосибирске поклонники завалили её цветами для новой фотосессии.

Алтайский край признали регионом с самой низкой средней стоимостью бензина в России.

В период с 3 по 10 мая, по данным Росстата, стоимость одного литра топлива в регионе составила 46,03 рубля.

Дешевле 45 рублей 92-й в Сибири можно купить в Кемеровской и Омской областях. 

Алтайский край

Комментарии 2

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гость

08:07:53 15-05-2023

Это нас так " плавно" готовят к росту стоимости бензина.

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Гость

11:11:24 15-05-2023

так у нас и зп самая низкая

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