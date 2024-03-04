Такой день. Десятый заместитель Томенко и прямые рейсы в Турцию из Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 4 марта

04 марта 2024, 23:35, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на должность зампреда правительства региона Юрия Абдуллаева. Он будет курировать деятельность исполнительных органов Алтайского края в сфере культуры, искусства, кинематографии, образования, в том числе художественного, архивного дела, образования, научной и научно-технической деятельности, опеки и попечительства. Кроме того, под его наблюдением будет организация отдыха и оздоровления детей, а также обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

Прямые чартерные рейсы из Барнаула в Турцию в мае 2024 года запустит ANEX Tour, об этом amic.ru рассказала руководитель турагентства "100 дорог" Евгения Беспалова. Старт летней полетной программы будет дан 3 мая: на эту дату запланирован вылет первого самолета из столицы Алтайского края. Рейсы из Барнаула будут выполняться раз в десять дней.

Думали, что купили хороший автомобиль, а в итоге лишились и машины, и денег. Такие истории на рынке подержанных авто в Алтайском крае в последние годы не редкость. Мошенники продают краденый транспорт и "конструкторы" с подложными документами. Только за 2023 год в регионе было выявлено более 200 транспортных средств с перебитой маркировкой. Как обезопасить себя от покупки "ласточки" с плохим прошлым, amic.ru рассказал замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД России по Алтайскому краю Антон Объедков.

Активисты, выступающие за создание парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа", 2 марта завершили сбор денег на эскиз будущей общественной территории. За месяц им удалось собрать 52 тысячи рублей из 50 запланированных.