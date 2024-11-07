Такой день. Детский сад без крыши и маркировка для собак

Главные новости в Алтайском крае 7 ноября

07 ноября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночь, фонарь / Фото: pxhere.com/ru/photo/20940

В Алтайском крае 7 ноября в селе Табуны шквалистый ветер повредил половину крыши на здании детского сада "Огонек".

По данным администрации Табунского района, детей забрали домой родители. Решается вопрос о посещении воспитанниками другого корпуса детсада.

Краевая прокуратура поставила на контроль вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды.

6 ноября в администрации Барнаула прошло межведомственное совещание по вопросу об ответственном обращении с животными. На нем заявили, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае станет обязательной регистрация собак.

В Управлении ветеринарии Алтайского края пояснили, что маркировка животного ‒ это закрепление на теле или введение в него чипа или бирки. После проведенной процедуры данные о собаке будут внесены в отдельную информационную систему.

На территории Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно прогнозу, в Алтайском крае ожидается мокрый снег, метели, гололед и ветер с порывами до 25 метров в секунду и более.

Дорожные и экстренные службы готовы к усиленному режиму работы. На особом контроле также находится работа системы ЖКХ.