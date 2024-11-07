Такой день. Детский сад без крыши и маркировка для собак
Главные новости в Алтайском крае 7 ноября
07 ноября 2024, 23:40, ИА Амител
В Алтайском крае 7 ноября в селе Табуны шквалистый ветер повредил половину крыши на здании детского сада "Огонек".
По данным администрации Табунского района, детей забрали домой родители. Решается вопрос о посещении воспитанниками другого корпуса детсада.
Краевая прокуратура поставила на контроль вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды.
6 ноября в администрации Барнаула прошло межведомственное совещание по вопросу об ответственном обращении с животными. На нем заявили, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае станет обязательной регистрация собак.
В Управлении ветеринарии Алтайского края пояснили, что маркировка животного ‒ это закрепление на теле или введение в него чипа или бирки. После проведенной процедуры данные о собаке будут внесены в отдельную информационную систему.
На территории Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.
Согласно прогнозу, в Алтайском крае ожидается мокрый снег, метели, гололед и ветер с порывами до 25 метров в секунду и более.
Дорожные и экстренные службы готовы к усиленному режиму работы. На особом контроле также находится работа системы ЖКХ.
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