Такой день. Доработка Художественного музея и барнаульский депутат в Совфеде

Главные новости в Алтайском крае 15 июля

15 июля 2024, 23:36, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/697149

В Барнауле намерены достроить многострадальное здание краевого Художественного музея на пр. Ленина, 88. Сейчас региональные власти ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит инженерные изыскания для завершения реконструкции. На это из краевого бюджета готовы потратить 11,5 млн рублей.

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, насколько покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было ожидаемо, учитывая накал предвыборной гонки в США.

Бутина отметила, что сейчас все стараются обсуждать, заказали ли это демократы, организовал ли это Трамп, был ли это пиар-ход. При этом она подчеркнула, что американские спецслужбы показали полную импотенцию.

Руководителя регионального исполкома "Единой России" и депутата Барнаульской городской Думы Ивана Гладких назначили исполняющим обязанности председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению палаты молодых законодателей при Совете Федерации. До этого он был заместителем председателя комитета, который возглавляла депутат Заксобрания Кемеровской области Дарья Репина.