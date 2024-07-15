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Мария Бутина ответила, кому может быть выгодно убийство Трампа

Сейчас в США происходит массовое запугивание через индивидуальный террор

15 июля 2024, 14:22, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru
Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала "Парламентской газете", насколько покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было ожидаемо, учитывая накал предвыборной гонки в США.

Бутина отметила, что сейчас все стараются обсуждать, заказали ли это демократы, организовал ли это Трамп, был ли это пиар-ход. При этом она подчеркнула, что американские спецслужбы показали полную импотенцию.

"Эта ситуация отражает, во-первых, то, насколько накаленное общество сейчас в Америке, что люди уже идут на откровенное преступление против первых лиц. И, во-вторых, насколько беспомощны американские спецслужбы, что они не могли это предотвратить. Это насколько же у них внутренний конфликт и в спецслужбах, и в народе, что они обладают полной организационной импотенцией. Они абсолютно никак не могут защитить своих людей", – подчеркнула депутат.

По ее мнению, главный вопрос даже не в том, кому может быть выгодно устранение Трампа, а в том, что происходит массовое запугивание через индивидуальный террор.

"Если напасть можно вот так просто на Трампа, значит, никто в Америке сегодня не в безопасности. Поэтому то, что было продемонстрировано обществу, – что стоит тогда ваша жизнь, обычного американца, если жизнь американского экс-президента Трампа стоит так мало?" – отметила Бутина.

Напомним, Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше примерно в 100 метрах от сцены, куда он выстрелил несколько раз. По мнению экспертов, теперь Трамп точно станет следующим президентом Штатов. Что говорят и пишут в мире о покушении на Дональда Трампа, читайте в материале amic.ru.

США депутаты Мнения экспертов
Читайте также в сюжете: Покушение на Дональда Трампа

Комментарии 25

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Бартоломео

14:52:22 15-07-2024

Бомж Онуфрий рассуждает о метавселенной и квантовой механике... Да? Хе-хе...

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Бартоломео

15:08:50 15-07-2024

Сейчас в США происходит массовое запугивание через индивидуальный террор ... Да-да-да .Минюст признал "иноагентом" движение жен мобилизованных "Путь домой" ... " США, такие США " . Хе-хе, блин.

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Гость

15:17:59 15-07-2024

Ваше мнение очень важно для для нас. Продолжайте играть в депутатство. Расходимся товарищи по рабочим местам, расходимся.

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Гость

15:22:43 15-07-2024

Гость (15:17:59 15-07-2024) Ваше мнение очень важно для для нас. Продолжайте играть в де... Извиняюсь, минус ткнул вам, не попал в плюс. :-)

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Бартоломео

15:20:08 15-07-2024

И вообще, "как оно служило в очистке ? " (Булгаков, еслиф кто не знает, хе-хе) .

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Гость

15:27:49 15-07-2024

организовал ли это Трамп --- и ловко подставил ухо

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Гость

15:35:19 15-07-2024

Какое нам дело до нерожавшей содержанки ?

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Гость

16:19:32 15-07-2024

Это существо чего вылезло? Зэчка!

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Гость

16:44:29 15-07-2024

Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а "сказавшего", абсолютно не вдумываясь в смысл сказанного.

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гость

17:11:00 15-07-2024

Гость (16:44:29 15-07-2024) Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а... а смысл сказанного-в каждой бочке затычка

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Гость

17:39:27 15-07-2024

Гость (16:44:29 15-07-2024) Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а... И какие сакральные или не тайные смыслы тама ? Очевидно же , "чернь и завистники не понимать" успешную успешность(правда зечку бывшую, но это другое,хе-хе). Побудте толмачём , просветите. Умоляем-с.

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Гость

19:27:42 15-07-2024

Гость (17:39:27 15-07-2024) И какие сакральные или не тайные смыслы тама ? Очевидно же ,...
Ведь не перестанешь,либераст,вылизывать у пиндосов.Впрочем,возможно ты из соседней страны.Там за такое платят.

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Гость

19:24:32 15-07-2024

Гость (16:44:29 15-07-2024) Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а...
Просто удивительно как эти либерасты дружно как подсказке тявкают на Марию,которая сидела в пиндосской тюрьме .Хозяину подвзвизгивают ) Действительно,у либерастов мозги как у собачек.

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Гость

19:28:51 15-07-2024

Гость (19:24:32 15-07-2024) Просто удивительно как эти либерасты дружно как подсказк...
Дрессированных

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Гость

18:33:52 15-07-2024

давно этой вехотки не было

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Гость

19:36:43 15-07-2024

Гость (18:33:52 15-07-2024) давно этой вехотки не было...
Такое слово знаешь?По всей видимости ты из народа ))

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Гость

19:34:32 15-07-2024

Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"-"Нет,ответит он-зэчка".Мозги у них конкретно повернутые.Потому что проплаченные.Одно слово-шавки

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Гость

19:51:43 15-07-2024

Гость (19:34:32 15-07-2024) Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"...
Шавки говорящие,шавки с методичками.Приученные лапками на + и - нажимать.

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Гость

20:08:48 15-07-2024

Гость (19:34:32 15-07-2024) Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"... женись. А старые американские дяди открытки вам слать будут

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Гость

20:34:46 15-07-2024

Гость (19:34:32 15-07-2024) Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"... Сидела в тюрьме - зэчка. Навальный сидел - зэк . Всё. А разъяснения про смысл нету. А про вылизывание - "Михаил, или, по-семейному, Мик Песков страшно возмутил публику реакцией на гибель автоблогера Саида Губденского на элитном спорткаре в центре ..." и ещё у Навки какое гражданство ? А ? Борец за идею!!! Хе-хе

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Гость

22:02:56 15-07-2024

Гость (20:34:46 15-07-2024) Сидела в тюрьме - зэчка. Навальный сидел - зэк . Всё. А раз... Ещё раз для особо тупых либерастов:"Мария Бутина отсидела в пендосский тюрьме не как политзаключенная?"

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Бартоломео

20:31:32 15-07-2024

Гость (19:27:42 15-07-2024) Ведь не перестанешь,либераст,вылизывать у пиндосов.Впроч... И тоже , впрочем, может вата ты безмозглая . Ведь ноль аргументов, только обзывки. Феллируешь у Вечернего муСоловьёва , на даче у озера Комо ?

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Бартоломео

20:33:17 15-07-2024

И да, а чем она вообще знаменита кроме отсидки в тюрьме? Какое у неё образование?

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Гость

21:41:37 15-07-2024

Бартоломео (20:33:17 15-07-2024) И да, а чем она вообще знаменита кроме отсидки в тюрьме? Как... Алтайский Государственный Университет - не хухры-мухры!

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Г

01:24:27 16-07-2024

Вот дичь!!!!

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