Мария Бутина ответила, кому может быть выгодно убийство Трампа
Сейчас в США происходит массовое запугивание через индивидуальный террор
15 июля 2024, 14:22, ИА Амител
Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала "Парламентской газете", насколько покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было ожидаемо, учитывая накал предвыборной гонки в США.
Бутина отметила, что сейчас все стараются обсуждать, заказали ли это демократы, организовал ли это Трамп, был ли это пиар-ход. При этом она подчеркнула, что американские спецслужбы показали полную импотенцию.
"Эта ситуация отражает, во-первых, то, насколько накаленное общество сейчас в Америке, что люди уже идут на откровенное преступление против первых лиц. И, во-вторых, насколько беспомощны американские спецслужбы, что они не могли это предотвратить. Это насколько же у них внутренний конфликт и в спецслужбах, и в народе, что они обладают полной организационной импотенцией. Они абсолютно никак не могут защитить своих людей", – подчеркнула депутат.
По ее мнению, главный вопрос даже не в том, кому может быть выгодно устранение Трампа, а в том, что происходит массовое запугивание через индивидуальный террор.
"Если напасть можно вот так просто на Трампа, значит, никто в Америке сегодня не в безопасности. Поэтому то, что было продемонстрировано обществу, – что стоит тогда ваша жизнь, обычного американца, если жизнь американского экс-президента Трампа стоит так мало?" – отметила Бутина.
Напомним, Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше примерно в 100 метрах от сцены, куда он выстрелил несколько раз. По мнению экспертов, теперь Трамп точно станет следующим президентом Штатов. Что говорят и пишут в мире о покушении на Дональда Трампа, читайте в материале amic.ru.
14:52:22 15-07-2024
Бомж Онуфрий рассуждает о метавселенной и квантовой механике... Да? Хе-хе...
15:08:50 15-07-2024
Сейчас в США происходит массовое запугивание через индивидуальный террор ... Да-да-да .Минюст признал "иноагентом" движение жен мобилизованных "Путь домой" ... " США, такие США " . Хе-хе, блин.
15:17:59 15-07-2024
Ваше мнение очень важно для для нас. Продолжайте играть в депутатство. Расходимся товарищи по рабочим местам, расходимся.
15:22:43 15-07-2024
Гость (15:17:59 15-07-2024) Ваше мнение очень важно для для нас. Продолжайте играть в де... Извиняюсь, минус ткнул вам, не попал в плюс. :-)
15:20:08 15-07-2024
И вообще, "как оно служило в очистке ? " (Булгаков, еслиф кто не знает, хе-хе) .
15:27:49 15-07-2024
организовал ли это Трамп --- и ловко подставил ухо
15:35:19 15-07-2024
Какое нам дело до нерожавшей содержанки ?
16:19:32 15-07-2024
Это существо чего вылезло? Зэчка!
16:44:29 15-07-2024
Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а "сказавшего", абсолютно не вдумываясь в смысл сказанного.
17:11:00 15-07-2024
Гость (16:44:29 15-07-2024) Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а... а смысл сказанного-в каждой бочке затычка
17:39:27 15-07-2024
Гость (16:44:29 15-07-2024) Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а... И какие сакральные или не тайные смыслы тама ? Очевидно же , "чернь и завистники не понимать" успешную успешность(правда зечку бывшую, но это другое,хе-хе). Побудте толмачём , просветите. Умоляем-с.
19:27:42 15-07-2024
Гость (17:39:27 15-07-2024) И какие сакральные или не тайные смыслы тама ? Очевидно же ,...
Ведь не перестанешь,либераст,вылизывать у пиндосов.Впрочем,возможно ты из соседней страны.Там за такое платят.
19:24:32 15-07-2024
Гость (16:44:29 15-07-2024) Местные либерасты как всегда обсуждают, не то что сказано, а...
Просто удивительно как эти либерасты дружно как подсказке тявкают на Марию,которая сидела в пиндосской тюрьме .Хозяину подвзвизгивают ) Действительно,у либерастов мозги как у собачек.
19:28:51 15-07-2024
Гость (19:24:32 15-07-2024) Просто удивительно как эти либерасты дружно как подсказк...
Дрессированных
18:33:52 15-07-2024
давно этой вехотки не было
19:36:43 15-07-2024
Гость (18:33:52 15-07-2024) давно этой вехотки не было...
Такое слово знаешь?По всей видимости ты из народа ))
19:34:32 15-07-2024
Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"-"Нет,ответит он-зэчка".Мозги у них конкретно повернутые.Потому что проплаченные.Одно слово-шавки
19:51:43 15-07-2024
Гость (19:34:32 15-07-2024) Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"...
Шавки говорящие,шавки с методичками.Приученные лапками на + и - нажимать.
20:08:48 15-07-2024
Гость (19:34:32 15-07-2024) Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"... женись. А старые американские дяди открытки вам слать будут
20:34:46 15-07-2024
Гость (19:34:32 15-07-2024) Вот спроси у какого либераста:"Мария была политзаключенной?"... Сидела в тюрьме - зэчка. Навальный сидел - зэк . Всё. А разъяснения про смысл нету. А про вылизывание - "Михаил, или, по-семейному, Мик Песков страшно возмутил публику реакцией на гибель автоблогера Саида Губденского на элитном спорткаре в центре ..." и ещё у Навки какое гражданство ? А ? Борец за идею!!! Хе-хе
22:02:56 15-07-2024
Гость (20:34:46 15-07-2024) Сидела в тюрьме - зэчка. Навальный сидел - зэк . Всё. А раз... Ещё раз для особо тупых либерастов:"Мария Бутина отсидела в пендосский тюрьме не как политзаключенная?"
20:31:32 15-07-2024
Гость (19:27:42 15-07-2024) Ведь не перестанешь,либераст,вылизывать у пиндосов.Впроч... И тоже , впрочем, может вата ты безмозглая . Ведь ноль аргументов, только обзывки. Феллируешь у Вечернего муСоловьёва , на даче у озера Комо ?
20:33:17 15-07-2024
И да, а чем она вообще знаменита кроме отсидки в тюрьме? Какое у неё образование?
21:41:37 15-07-2024
Бартоломео (20:33:17 15-07-2024) И да, а чем она вообще знаменита кроме отсидки в тюрьме? Как... Алтайский Государственный Университет - не хухры-мухры!
01:24:27 16-07-2024
Вот дичь!!!!