Мария Бутина ответила, кому может быть выгодно убийство Трампа

Сейчас в США происходит массовое запугивание через индивидуальный террор

15 июля 2024, 14:22, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала "Парламентской газете", насколько покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было ожидаемо, учитывая накал предвыборной гонки в США.

Бутина отметила, что сейчас все стараются обсуждать, заказали ли это демократы, организовал ли это Трамп, был ли это пиар-ход. При этом она подчеркнула, что американские спецслужбы показали полную импотенцию.

"Эта ситуация отражает, во-первых, то, насколько накаленное общество сейчас в Америке, что люди уже идут на откровенное преступление против первых лиц. И, во-вторых, насколько беспомощны американские спецслужбы, что они не могли это предотвратить. Это насколько же у них внутренний конфликт и в спецслужбах, и в народе, что они обладают полной организационной импотенцией. Они абсолютно никак не могут защитить своих людей", – подчеркнула депутат.

По ее мнению, главный вопрос даже не в том, кому может быть выгодно устранение Трампа, а в том, что происходит массовое запугивание через индивидуальный террор.

"Если напасть можно вот так просто на Трампа, значит, никто в Америке сегодня не в безопасности. Поэтому то, что было продемонстрировано обществу, – что стоит тогда ваша жизнь, обычного американца, если жизнь американского экс-президента Трампа стоит так мало?" – отметила Бутина.

Напомним, Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше примерно в 100 метрах от сцены, куда он выстрелил несколько раз. По мнению экспертов, теперь Трамп точно станет следующим президентом Штатов. Что говорят и пишут в мире о покушении на Дональда Трампа, читайте в материале amic.ru.