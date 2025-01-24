Такой день. ДТП в центре Барнаула и автомобиль, провалившийся под лед на Оби
О главных событиях Алтайского края за 23 января
24 января 2025, 00:01, ИА Амител
62-летняя жительница Барнаула хотела купить грузовой УАЗ и наткнулась на мошенников. Женщина на сайте объявлений увидела интересующую ее модель и связалась с "продавцом". Тот во время разговора ответил, что на авто уже нашелся покупатель, но он готов уступить машину ей за предоплату.
В итоге горожанка перевела мужчине 100 тысяч рублей, но тот затем попросил еще 40 тысяч. После получения денег аферист перестал выходить на связь.
Жительница Барнаула отдала 15 тысяч рублей за посылку с подарками от потенциального "жениха" по интернету. 35-летняя горожанка познакомилась в соцсети с мужчиной якобы из Турции, который сразу рассказал о планах на серьезные отношения.
Спустя время мужчина признался ей в любви и предложил отправить денег и подарок. Он скинул жительнице Барнаула ссылку для отслеживания посылки и добавил, что за доставку нужно заплатить 15 тысяч рублей.
Такое требование не смутило потерпевшую. Она перевела нужную сумму и скинула чек в аккаунт для отслеживания посылки.
В барнаульском микрорайоне Затон автомобиль провалился под лед на Оби. Легковушка пошла ко дну, но пассажирка успела забраться на крышу. Мужчина тем временем добрался до берега.
"Сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы помогли женщине выбраться на сушу. Пострадавшую передали врачам", – рассказали в МЧС.
В Барнауле на проспекте Ленина, в районе дома № 55а, произошло ДТП с участием трех автомобилей.
По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу Lada Vesta, двигавшейся во встречном направлении. За рулем второго транспортного средства находился 40-летний мужчина.
"После столкновения Lada Kalina отбросило на Toyota RAV4 под управлением мужчины 1966 года рождения", – рассказали в Госавтоинспекции.
В селе Санниково Первомайского района полицейские изъяли у местного жителя пакет с марихуаной.
В ходе досмотра у задержанного изъяли пакет с "веществом растительного происхождения". Экспертиза установила, что вещество – марихуана весом 378 граммов.
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