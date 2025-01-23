В Барнауле сотрудники МЧС спасли женщину с крыши провалившегося под лед Оби автомобиля
Пострадавшую передали медикам
23 января 2025, 15:20, ИА Амител
Затонувший автомобиль в Затоне / Фото: МЧС Алтайского края
В барнаульском микрорайоне Затон автомобиль провалился под лед на Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.
Легковушка пошла ко дну, но пассажирка успела забраться на крышу. Мужчина тем временем добрался до берега.
"Сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы помогли женщине выбраться на сушу. Пострадавшую передали врачам", – рассказали в ведомстве.
Ранее алтайские пожарные помогли пенсионерам, которые перевернулись на автомобиле в Троицком районе.
15:28:27 23-01-2025
Вопрос КАК?
15:58:29 23-01-2025
Гость (15:28:27 23-01-2025) Вопрос КАК?... Похоже, лёд на Оби в этом году тонкий, не выдерживает вес автомобиля. Может, из-за теплой зимы. Во всяком случае, должны быть размещены какие-то знаки предупреждения о том, что опасно выезжать на речной лёд.
17:59:20 23-01-2025
Гость (15:58:29 23-01-2025) Похоже, лёд на Оби в этом году тонкий, не выдерживает вес а... Голова людям для чего дана? Может водитель сам должен понимать, что выезд на лёд за пределами официальных переправ чреват печальными последствиями?
15:28:36 23-01-2025
А что собирались делать женщина с мужчиной, ночью, в затоне, на льду? Рыбачить?
15:38:14 23-01-2025
Гость (15:28:36 23-01-2025) А что собирались делать женщина с мужчиной, ночью, в затоне,... за звездами наблюдать.....
17:26:19 23-01-2025
Гость (15:28:36 23-01-2025) А что собирались делать женщина с мужчиной, ночью, в затоне,... ну можно и так сказать, наверное)
17:10:19 23-01-2025
пусть в следующий раз делают это не раскачивая автомобиль!
00:39:05 24-01-2025
слишком сильно долбили, что аж машина лед пробила! вот это да!