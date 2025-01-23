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В Барнауле сотрудники МЧС спасли женщину с крыши провалившегося под лед Оби автомобиля

Пострадавшую передали медикам

23 января 2025, 15:20, ИА Амител

Затонувший автомобиль в Затоне / Фото: МЧС Алтайского края
Затонувший автомобиль в Затоне / Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульском микрорайоне Затон автомобиль провалился под лед на Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.

Легковушка пошла ко дну, но пассажирка успела забраться на крышу. Мужчина тем временем добрался до берега.

"Сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы помогли женщине выбраться на сушу. Пострадавшую передали врачам", – рассказали в ведомстве.

Ранее алтайские пожарные помогли пенсионерам, которые перевернулись на автомобиле в Троицком районе.

Барнаул Происшествия спасение людей

Комментарии 8

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Гость

15:28:27 23-01-2025

Вопрос КАК?

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Гость

15:58:29 23-01-2025

Гость (15:28:27 23-01-2025) Вопрос КАК?... Похоже, лёд на Оби в этом году тонкий, не выдерживает вес автомобиля. Может, из-за теплой зимы. Во всяком случае, должны быть размещены какие-то знаки предупреждения о том, что опасно выезжать на речной лёд.

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Чучмек

17:59:20 23-01-2025

Гость (15:58:29 23-01-2025) Похоже, лёд на Оби в этом году тонкий, не выдерживает вес а... Голова людям для чего дана? Может водитель сам должен понимать, что выезд на лёд за пределами официальных переправ чреват печальными последствиями?

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Гость

15:28:36 23-01-2025

А что собирались делать женщина с мужчиной, ночью, в затоне, на льду? Рыбачить?

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R22

15:38:14 23-01-2025

Гость (15:28:36 23-01-2025) А что собирались делать женщина с мужчиной, ночью, в затоне,... за звездами наблюдать.....

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Элен без ребят

17:26:19 23-01-2025

Гость (15:28:36 23-01-2025) А что собирались делать женщина с мужчиной, ночью, в затоне,... ну можно и так сказать, наверное)

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Гость

17:10:19 23-01-2025

пусть в следующий раз делают это не раскачивая автомобиль!

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Гость

00:39:05 24-01-2025

слишком сильно долбили, что аж машина лед пробила! вот это да!

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