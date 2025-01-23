В Барнауле сотрудники МЧС спасли женщину с крыши провалившегося под лед Оби автомобиля

Пострадавшую передали медикам

23 января 2025, 15:20, ИА Амител

Затонувший автомобиль в Затоне / Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульском микрорайоне Затон автомобиль провалился под лед на Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.

Легковушка пошла ко дну, но пассажирка успела забраться на крышу. Мужчина тем временем добрался до берега.

"Сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы помогли женщине выбраться на сушу. Пострадавшую передали врачам", – рассказали в ведомстве.

Ранее алтайские пожарные помогли пенсионерам, которые перевернулись на автомобиле в Троицком районе.