Такой день. ДТП, в котором "пришлось разрезать", и барнаульцы, похитившие 200 млн в Москве

О главных событиях Алтайского края за 20 марта

21 марта 2025, 00:08, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае судебные приставы помешали фигуранту дела о наркотиках пронести в суд наркотические вещества.

Инцидент произошел в Красногорском районе. У мужчины при проверке обнаружили полимерный мешок и сверток с "веществом растительного происхождения внешне похожим на дикорастущую коноплю".

В Барнауле полицейские поймали 48-летнего жителя Новоалтайска, подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчину задержали в Центральном районе. У него изъяли сверток с 1,81 г запрещенного вещества и телефон с данными о расположении тайника.

Подозреваемый рассказал, что заказал наркотик и получил его координаты в даркнете. Он приехал за ним в Барнаул, но на обратном пути был задержан.

Жительница Бийска обманула 94-летнюю женщину под видом сотрудницы коммунальной организации.

Пенсионерка шла домой из магазина и вместе с ней в подъезд зашла незнакомка. Пожилая горожанка открыла входную дверь, и женщина представилась сотрудницей водоснабжающей компании.

В Барнауле на улице Сухэ-Батора, в районе дома № 24, произошло ДТП.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Subaru Forester, мужчина 1967 года рождения, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась женщина 1977 года рождения. После этого Toyota отбросило в стоящий впереди Chevrolet Klan, которым управляла женщина 1992 года рождения.

Двоих жителей Барнаула задержали по делу о мошенничестве – в феврале 17-летний москвич вскрыл сейфы своих родителей и передал злоумышленникам около 200 миллионов рублей.

По данным источников, один из задержанных – 35-летний барнаулец – получил чемодан с деньгами, который школьник собрал у себя дома. По версии следствия, после этого он встретился с 38-летним соучастником, вместе они спрятали деньги в съемной квартире, а от чемодана избавились. Второй подозреваемый также отвечал за аренду жилья в Москве и встречал другого курьера.