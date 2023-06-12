Такой день. Две серьезные аварии и подъем уровня воды

Главные новости в Алтайском крае 12 июня

12 июня 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жесткая авария произошла на трассе в Смоленском районе Алтайского края. Водитель автомобиля Hyundai Accent не убедился в безопасности при обгоне, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21011. От удара машины загорелись.

Водитель ВАЗа и пассажирка иномарки погибли на месте.

А рядом со Сростками "Жигули" зажало между микроавтобусом и грузовиком. Легковушку смяло в гармошку, но позднее в ГИБДД рассказали, что в результате столкновения никто не погиб. Пятерых пострадавших доставили в больницу.

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 16 см – до 495 см над нулем поста.

Отмечается, что вода начнет выходить на пойму при уровне 520 см. А подтопление домов прогнозируется при достижении отметки 615 см.

Абсолютный максимум – 698 см – наблюдался на Оби 9 июня 2014 года.