Такой день. Две серьезные аварии и подъем уровня воды
Главные новости в Алтайском крае 12 июня
12 июня 2023, 23:29, ИА Амител
Жесткая авария произошла на трассе в Смоленском районе Алтайского края. Водитель автомобиля Hyundai Accent не убедился в безопасности при обгоне, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21011. От удара машины загорелись.
Водитель ВАЗа и пассажирка иномарки погибли на месте.
А рядом со Сростками "Жигули" зажало между микроавтобусом и грузовиком. Легковушку смяло в гармошку, но позднее в ГИБДД рассказали, что в результате столкновения никто не погиб. Пятерых пострадавших доставили в больницу.
Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 16 см – до 495 см над нулем поста.
Отмечается, что вода начнет выходить на пойму при уровне 520 см. А подтопление домов прогнозируется при достижении отметки 615 см.
Абсолютный максимум – 698 см – наблюдался на Оби 9 июня 2014 года.
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