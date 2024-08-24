Такой день. Фестиваль в "Изумрудном" и стая дворняг в центре Барнаула

Главное за 24 августа

24 августа 2024, 23:46, ИА Амител

Закат / Источник фото: unsplash.com

В барнаульском парке "Изумрудный" прошел фестиваль "Алтайские бренды", на котором представили сотни местных продуктов: сыры, мед и многое другое. Ярмарочная территория была организована в виде продуктовых улиц, где посетителей ждали дегустации, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши и тематические фотозоны.

В Барнауле в ТРЦ Galaxy парень неславянской внешности зашел в женский туалет и начал там самоудовлетворяться, смотря видео для взрослых. Полиция уже проводит проверку.

В Барнауле пассажир автобуса № 53 во время поездки смотрел порно. При этом, по словам очевидца, все случилось "средь бела дня рядом со стоящим ребенком".

В центре Барнаула стая дворняг испугала женщину. По словам горожанки, ранним утром она шла по площади Советов, где "бодро передвигались" около десяти бродячих собак, а одна из них резво на нее побежала.

В Барнауле при пожаре в четырехэтажном доме по улице Дзержинского огнеборцы спасли 18 человек. Источником возгорания стал мопед, "припаркованный" на первом этаже.

Жители Барнаула пожаловались на участившиеся покатушки водителей багги и мотоциклов по трассе здоровья на лыжной базе "Динамо". Люди недовольны шумом и опасаются за свое здоровье.