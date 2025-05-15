Такой день. Гибель пропавшего подростка и возвращение долгов на 19 млн рублей рабочим

О главных событиях Алтайского края за 15 мая

15 мая 2025, 23:55, ИА Амител

Закат / Фото: Val Vesa / unsplash.com

Журнал Forbes представил список претендентов на включение в ежегодный рейтинг "30 до 30". Одним из номинантов в категории "Музыка" стал уроженец Барнаула, 30-летний певец и участник группы "Комната культуры" Женя Трофимов.

16-летний подросток из села Маяк Чарышского района погиб. Местонахождение молодого человека было неизвестно с 11 мая, а уже на следующий день поисковики присоединились к его розыску. Подросток ушел из дома в кофте, футболке, штанах и шлепанцах.

По словам сельчан, мальчик рос в благополучной многодетной семье, был старшим ребенком. Учителя отзывались о нем только положительно. Тело подростка отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти. Дата похорон будет известна чуть позднее.

В Барнауле специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" приступили к посадке многолетних растений на городских цветниках.

"Всего в 2025 году планируется высадить более четырех тысяч многолетних растений. Среди видов цветов, которые будут высажены в этом году, спирея японская, пион, лилейник, тимьян ползучий, полынь Стеллера и многие другие", – рассказали в мэрии.

После вмешательства краевой прокуратуры перед работниками Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска погасили задолженность по зарплате в размере свыше 19 млн рублей.

"Установлено, что 68 работникам акционерного общества "Белоярский мачтопропиточный завод" с июля 2024 года по март 2025-го не платили заработную плату. Долг превысил 19 млн рублей", – рассказали в ведомстве.