Такой день. Гонщик, разбивший восемь машин и санатории в топе по стране
Главные новости в Алтайском крае 22 сентября
22 сентября 2024, 23:29, ИА Амител
Массовая авария произошла ночью в Барнауле. Предварительно установлено, что 27-летний водитель "Лексуса" без прав ехал по улице Христенко от Павловского тракта в сторону ул. 280-летия Барнаула и протаранил восемь припаркованных автомобилей.
В результате аварии никто не пострадал.
В Алтайском крае наблюдается рост заболеваемости сезонными инфекциями. Жители региона обращаются в медицинские учреждения с типичными симптомами, такими как повышенная температура, кашель, насморк и боль в горле.
Согласно данным научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева, с 9 по 15 сентября в Барнауле зафиксирован сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ, превышающий эпидемиологический порог более чем на 20%.
Ежедневно в поликлиники обращается около 45-50 пациентов, что значительно больше, чем в августе, когда их было 16-20.
В управлении туризма Алтайского края сообщили о том, что санаторно-курортные учреждения региона вошли в число лучших оздоровительных организаций России.
Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц" был представлен в Москве на VI ежегодном форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".
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