Такой день. Гонщик, разбивший восемь машин и санатории в топе по стране

Главные новости в Алтайском крае 22 сентября

22 сентября 2024, 23:29, ИА Амител

Луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/1171605

Массовая авария произошла ночью в Барнауле. Предварительно установлено, что 27-летний водитель "Лексуса" без прав ехал по улице Христенко от Павловского тракта в сторону ул. 280-летия Барнаула и протаранил восемь припаркованных автомобилей.

В результате аварии никто не пострадал.

В Алтайском крае наблюдается рост заболеваемости сезонными инфекциями. Жители региона обращаются в медицинские учреждения с типичными симптомами, такими как повышенная температура, кашель, насморк и боль в горле.

Согласно данным научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева, с 9 по 15 сентября в Барнауле зафиксирован сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ, превышающий эпидемиологический порог более чем на 20%.

Ежедневно в поликлиники обращается около 45-50 пациентов, что значительно больше, чем в августе, когда их было 16-20.

В управлении туризма Алтайского края сообщили о том, что санаторно-курортные учреждения региона вошли в число лучших оздоровительных организаций России.

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц" был представлен в Москве на VI ежегодном форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".