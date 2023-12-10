Такой день. Губернаторские елки и холодные автобусы из пригорода
Главные новости в Алтайском крае 10 декабря
10 декабря 2023, 23:28, ИА Амител
Стало известно, когда в Алтайском крае пройдут губернаторские елки. Они состоятся в краевом драмтеатре с 20 по 29 декабря. Виктор Томенко заверил, что программа будет увлекательной.
Жители поселка Березовка в пригороде Барнаула пожаловались на работу автобусов 113-го маршрута.
По словам местных, автобусы ходят редко, приезжают холодными, а в салоне пахнет соляркой. От этого у некоторых людей начинается головокружение. Жители поселка отмечают, что до города, где многие работают, добираться очень тяжело.
Два человека пострадали в аварии на улице Малахова в Барнауле.
Водитель автомобиля "Лада Гранта", при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Nissan X-Trail, что привело к столкновению. В результате ДТП водитель и пассажир – мужчина 1961 года рождения – автомобиля "Лада Гранта" получили телесные травмы и были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
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