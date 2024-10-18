Такой день. Густой туман и подготовка к завершению долгостроя

Главные новости в Алтайском крае 18 октября

18 октября 2024, 23:30, ИА Амител

Ночной снегопад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1079534

Густой туман, который третий день подряд можно наблюдать в Барнауле, отступит только 20 октября. Это связано с активным снеготаянием и безветренной погодой, сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На фоне потепления снег тает, и влажность воздуха растет. Эти воздушные массы стоят над городом, так как ветра практически нет. Но уже днем в субботу в Барнауле ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с, и метеорологические процессы будут протекать более активно. К воскресенью туман должен рассеяться", – рассказала синоптик.

Жители Барнаула не могут проехать к Булыгинскому кладбищу. На опубликованных кадрах видны ямы, лужи и грязь по пути на кладбище.

"Там ее (дороги. – Прим. ред.) просто нет ни летом, ни осенью, ни весной, ни зимой. Если прошел дождь или снег, проехать вообще невозможно. Яма на яме, едешь наощупь", – говорят очевидцы о состоянии дороги.

Выездное совещание по завершению строительства многоквартирного дома по улице Петра Сухова, 34, прошло в Барнауле.

Совещание организовал первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

Руководитель ООО СЗ "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов сообщил, что дом готовы ввести в эксплуатацию. Замечания, выявленные при его осмотре, устранили, а строительно-монтажные работы первой очереди завершили.