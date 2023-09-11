Такой день. Итоги выборов и звание "Город трудовой доблести" для Рубцовска

Главные новости в Алтайском крае 11 сентября

11 сентября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Три дня выборов, четыре кандидата, 547 тысяч проголосовавших – в Алтайском крае прошли выборы губернатора. Победил ожидаемо действующий губернатор Виктор Томенко. Он набрал в свою поддержку более 76% голосов избирателей. У остальных кандидатов в разы меньше, чем все они не очень довольны. Но с цифрами не поспоришь – краевой Избирком подвел итоги кампании 2023 года. Подробнее смотрите в инфографике amic.ru.

В Барнауле дети разбили до крови голову пятилетнему мальчику.

Инцидент случился 10 сентября на детской площадке у дома № 2 по пр. Энергетиков. Злоумышленников пока не нашли. Очевидцев или родителей этих мальчиков просят откликнуться.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду российских городов звания "Город трудовой доблести". Соответствующий документ официально опубликован на портале правовой информации.

Помимо Рубцовска, звание получили также Рязань, Владимир, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.