Такой день. Избиение фельдшера в Бийске и пожар с двумя погибшими в Барнауле

Главное за 20 апреля

20 апреля 2024, 23:30, ИА Амител

Вечер в лесу / Фото: unsplash.com

В Бийске мужчина избил фельдшера станции скорой медицинской помощи. Врача пришлось госпитализировать. Он в тяжелом состоянии.

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме на улице Кулундинской в Барнауле. Предположительно, пожар произошел из неосторожного обращения с огнем. Точную причину устанавливают.

В Барнауле в ближайшее время продолжатся работы на участке улицы 65 лет Победы, который свяжет улицу Энтузиастов и Павловский тракт. Завершить строительство планируют уже к октябрю.

Пострадавшим от паводка в Алтайском крае выделили 17 млн рублей. Собственники получат по 10 тысяч рублей, если вода залила двор, и по 30 тысяч – в случае затопления дома.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 113 жителей Алтайского края. Пик активности этих членистоногих ожидается мае.

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 26 апреля скорректируют план приватизации на 2024 год. От продажи муниципального имущества в городскую казну должно поступить 107 млн рублей вместо запланированных 32 млн.