Власти Барнаула расширят план приватизации на 2024 год до 107 млн рублей

Под продажу попали 40 объектов

20 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Исторические здания / Фото: "Политсиб.ру"

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 26 апреля скорректируют план приватизации на 2024 год. От продажи муниципального имущества в городскую казну должно поступить 107 млн рублей вместо запланированных 32 млн.

Список объектов, которые мэрия города намерена продать в 2024 году, пополнится еще пятью. Они расположены по следующим адресам:

ул. Пионеров, 8а;

ул. 50 лет СССР, 13;

ул. 4-я Западная, 78;

ул. Брестская, 14.

Также на продажу выставят административное здание площадью 224 "квадрата" на улице Интернациональной, 92. К нему прилагается земельный участок 318 кв. м. Ранее там располагалась прокуратура Железнодорожного района.

Таким образом, общее количество объектов, которые мэрия Барнаула намерена продать в 2024 году, выросло до 40 (впрочем, список не окончательный, и в течение года еще может пополниться). Большинство из них "перекочевали" из предыдущего плана приватизации, рассчитанного на 2023-2025 годы. Как минимум две трети объектов, представленных в плане, – подвальные помещения. Также мэрия города намерена продать десять зданий, включенных в реестр объектов культурного наследия народов России.

Одно из них – довоенная больница на пр. Калинина, 24, построенная в 1936 году, подвал в четырехэтажке по адресу ул. 9 Мая, 5 (возведен в 1940-х годах), подвал в историческом здании на Калинина, 5 (известен как "дом жилой"), а также Калинина, 14 и 18. Кроме того, в документе числится здание с угловой башней на улице Пушкина, 45, построенное в 1909 году, "Дрожже-винокуренный завод Зверева" 1914 года постройки (ул. Мамонтова, 305а) и другие объекты.

В 2023 году в бюджет Барнаула от приватизации муниципального имущества поступило 127,6 млн рублей. Это почти на 26 миллионов больше, чем было заявлено в прогнозном плане. При этом продать удалось только половину от намеченного: 30 из 64 объектов. В частные руки, например, перешли здания уже неработающей гостиницы "Строитель" на Карагандинской, 1, площадью 650,2 "квадрата", поликлиники на ул. Маяковского, 8, площадью 787,8 "квадрата" и другие объекты. Самым "лакомым" стал комплекс зданий (административное здание и гараж с пристройками) на улице Эмилии Алексеевой, 2, общей площадью 11,3 тысячи "квадратов" (пока продано чуть более половины территории).