Власти Барнаула расширят план приватизации на 2024 год до 107 млн рублей
Под продажу попали 40 объектов
20 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 26 апреля скорректируют план приватизации на 2024 год. От продажи муниципального имущества в городскую казну должно поступить 107 млн рублей вместо запланированных 32 млн.
Список объектов, которые мэрия города намерена продать в 2024 году, пополнится еще пятью. Они расположены по следующим адресам:
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ул. Пионеров, 8а;
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ул. 50 лет СССР, 13;
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ул. 4-я Западная, 78;
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ул. Брестская, 14.
Также на продажу выставят административное здание площадью 224 "квадрата" на улице Интернациональной, 92. К нему прилагается земельный участок 318 кв. м. Ранее там располагалась прокуратура Железнодорожного района.
Таким образом, общее количество объектов, которые мэрия Барнаула намерена продать в 2024 году, выросло до 40 (впрочем, список не окончательный, и в течение года еще может пополниться). Большинство из них "перекочевали" из предыдущего плана приватизации, рассчитанного на 2023-2025 годы. Как минимум две трети объектов, представленных в плане, – подвальные помещения. Также мэрия города намерена продать десять зданий, включенных в реестр объектов культурного наследия народов России.
Одно из них – довоенная больница на пр. Калинина, 24, построенная в 1936 году, подвал в четырехэтажке по адресу ул. 9 Мая, 5 (возведен в 1940-х годах), подвал в историческом здании на Калинина, 5 (известен как "дом жилой"), а также Калинина, 14 и 18. Кроме того, в документе числится здание с угловой башней на улице Пушкина, 45, построенное в 1909 году, "Дрожже-винокуренный завод Зверева" 1914 года постройки (ул. Мамонтова, 305а) и другие объекты.
В 2023 году в бюджет Барнаула от приватизации муниципального имущества поступило 127,6 млн рублей. Это почти на 26 миллионов больше, чем было заявлено в прогнозном плане. При этом продать удалось только половину от намеченного: 30 из 64 объектов. В частные руки, например, перешли здания уже неработающей гостиницы "Строитель" на Карагандинской, 1, площадью 650,2 "квадрата", поликлиники на ул. Маяковского, 8, площадью 787,8 "квадрата" и другие объекты. Самым "лакомым" стал комплекс зданий (административное здание и гараж с пристройками) на улице Эмилии Алексеевой, 2, общей площадью 11,3 тысячи "квадратов" (пока продано чуть более половины территории).
07:14:01 20-04-2024
Продавать, не созидать, умма много не надо .
07:27:08 20-04-2024
По дешевке нужным людям
09:15:55 20-04-2024
Чем больше продадут, тем меньше голова будет болеть у чиновника!
10:11:37 20-04-2024
- "От драной козы, хоть шерсти клок."
07:48:04 22-04-2024
Давай, продавай добро народное! Все отобрали у людей и поделили между собой.
07:50:50 22-04-2024
Брестская 14 - это как бы жилой 5-тиэтажный дом. Его как, вместе с жильцами продают? Типа крепостных?